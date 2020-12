Apple gizli parti uygulaması Vybe Together'ı App Store'dan kaldırdı!

Koronavirüs pandemisi hayatımızı tümden değiştirdi. Birçoğumuz evde kalarak, pandeminin kurallarına uymaya çalıştık, çalışıyoruz. Ancak kalabalık ortamlarda bir araya gelmeme konusunda sık sık uyarıların yapıldığı bu dönemde, maalesef birçok kişinin gizli partiler düzenlediği görüldü. Hatta bu partiler için uygulamalar dahi yayınlandı. Söz konusu uygulamalardan biri ise Vybe Together ismini taşıyan ve Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan uygulamaydı. Pek çok kişinin tepkisini çeken uygulama için Apple önemli bir karar aldı.

APPLE VYBE TOGETHER'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

Apple, Vybe Together ismi verilen ve ev partileri organize etmeyi kolaylaştıran uygulamayı App Store mağazasından kaldırdı. Uygulama artık App Store'da bulunamıyor. The Verge'ün haberine göre, Vybe Together sözcüsü uygulamanın "büyük partiler" yerine "küçük partiler" için tasarlandığını, Bir pandemi sırasında büyük ve güvenli olmayan partilere göz yummayacaklarını söyledi.

Belki koronavirüs pandemisi olmasa Vybe Together bu kadar tepki çekmezdi ancak 2020 yılında virüs kaynaklı yaşanan onca şey düşünüldüğünde uygulamanın hala indirilebiliyor olması hiç de hoş olmazdı.