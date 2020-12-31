HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple gizli parti uygulaması Vybe Together'ı App Store'dan kaldırdı!

Apple gizli parti uygulaması Vybe Together'ı App Store'dan kaldırdı!

31.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple gizli parti uygulaması Vybe Together'ı App Store'dan kaldırdı!

Vybe Together ismini taşıyan gizli parti uygulaması tartışmaların odağı oldu. Koronavirüs pandemisinde gizli partiler düzenleyen insanların birbirileriyle bağlantı kurmasını sağlayan Vybe Together için Apple harekete geçti. Apple Vybe Together isimli uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Koronavirüs pandemisi hayatımızı tümden değiştirdi. Birçoğumuz evde kalarak, pandeminin kurallarına uymaya çalıştık, çalışıyoruz. Ancak kalabalık ortamlarda bir araya gelmeme konusunda sık sık uyarıların yapıldığı bu dönemde, maalesef birçok kişinin gizli partiler düzenlediği görüldü. Hatta bu partiler için uygulamalar dahi yayınlandı. Söz konusu uygulamalardan biri ise Vybe Together ismini taşıyan ve Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan uygulamaydı. Pek çok kişinin tepkisini çeken uygulama için Apple önemli bir karar aldı.

APPLE VYBE TOGETHER'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

Apple, Vybe Together ismi verilen ve ev partileri organize etmeyi kolaylaştıran uygulamayı App Store mağazasından kaldırdı. Uygulama artık App Store'da bulunamıyor. The Verge'ün haberine göre, Vybe Together sözcüsü uygulamanın "büyük partiler" yerine "küçük partiler" için tasarlandığını, Bir pandemi sırasında büyük ve güvenli olmayan partilere göz yummayacaklarını söyledi.

vybe

Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdiApple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

Belki koronavirüs pandemisi olmasa Vybe Together bu kadar tepki çekmezdi ancak 2020 yılında virüs kaynaklı yaşanan onca şey düşünüldüğünde uygulamanın hala indirilebiliyor olması hiç de hoş olmazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyorBugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

DirectX ne anlama gelir? DirectX güncellemesi gerekli midir?

DirectX ne anlama gelir? DirectX güncellemesi gerekli midir?

Redmi Note 9T Geekbench testinde!

'Tıpkısının aynısı' dedirten Redmi Note 9T Geekbench testinde!

Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

Bugün son gün! WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor

HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

HDR10+ Adaptive Samsung QLED TV'ler 2021'de geliyor

Apple Corellium davasında haksız bulundu

Apple Corellium davasında haksız bulundu

Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

Apple'ın üretmesi bekleniyordu! Gerçek olmak üzere

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.