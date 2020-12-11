Apple gizlilik konusunda anlaşamıyor

Apple'ın gizlilik etiketleri, Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma hizmeti WhatsApp tarafından haksız olarak tanımlandı. Apple, geliştiricilere uygulamalarına, yakaladıkları verileri ve bu verilerin nasıl kullanıldığını açıklayan gizlilik etiketlerini eklemeleri gerektiğini söyledi. Apple, eylül ayında ayrıntılı yönergeleri yayınlamadan önce ilk olarak geliştiricilere Haziran ayında sanal WWCD 2020’de yeni politikayı açıklamıştı.

Her uygulamanın ürün sayfasında, kullanıcılar uygulamanın toplayabileceği verileri öğrenebilecekti. Bu sonbahardan itibaren App Store Connect’te uygulamaların etiketleri girilmeye başlanmıştı. Ancak WhatsApp, kuralların iki nedenden dolayı haksız olduğunu söylüyor.

BU HÜKÜM REKABETE AYKIRI

WhatsApp, Apple’ın kendi şifreli mesajlaşma hizmeti iMessage’ın iPhone’lara önceden yüklendiği ve artık gizlilik etiketlerinin gerekli olduğu Apple’ın uygulama mağazasından indirilmesi gerekmediği için bu hükmün rekabete aykırı olduğunu söylüyor.

Bir WhatsApp sözcüsü “Etiketlerin birinci ve üçüncü taraf uygulamalarında tutarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlara okuması kolay bilgiler sağlamak iyi bir başlangıç olsa da, kullanıcıların indirdikleri uygulamalardaki gizlilik etiketlerini iMessage gibi önceden yüklenmiş uygulamalarla karşılaştırabilmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.