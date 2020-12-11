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Apple gizlilik konusunda anlaşamıyor

11.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Apple gizlilik konusunda anlaşamıyor

WhatsApp, Apple’ın gizlilik etiketlerinin haksız olduğunu söylüyor. WhatsApp ile Apple gizlilik konusunda anlaşamayacak gibi. 

Apple'ın gizlilik etiketleri, Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma hizmeti WhatsApp tarafından haksız olarak tanımlandı. Apple, geliştiricilere uygulamalarına, yakaladıkları verileri ve bu verilerin nasıl kullanıldığını açıklayan gizlilik etiketlerini eklemeleri gerektiğini söyledi. Apple, eylül ayında ayrıntılı yönergeleri yayınlamadan önce ilk olarak geliştiricilere Haziran ayında sanal WWCD 2020’de yeni politikayı açıklamıştı.

Her uygulamanın ürün sayfasında, kullanıcılar uygulamanın toplayabileceği verileri öğrenebilecekti. Bu sonbahardan itibaren App Store Connect’te uygulamaların etiketleri girilmeye başlanmıştı. Ancak WhatsApp, kuralların iki nedenden dolayı haksız olduğunu söylüyor.

BU HÜKÜM REKABETE AYKIRI

WhatsApp, Apple’ın kendi şifreli mesajlaşma hizmeti iMessage’ın iPhone’lara önceden yüklendiği ve artık gizlilik etiketlerinin gerekli olduğu Apple’ın uygulama mağazasından indirilmesi gerekmediği için bu hükmün rekabete aykırı olduğunu söylüyor.

Bir WhatsApp sözcüsü “Etiketlerin birinci ve üçüncü taraf uygulamalarında tutarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlara okuması kolay bilgiler sağlamak iyi bir başlangıç olsa da, kullanıcıların indirdikleri uygulamalardaki gizlilik etiketlerini iMessage gibi önceden yüklenmiş uygulamalarla karşılaştırabilmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ek olarak WhatsApp etiketlerin, uygulamaların kişilerin özel bilgilerini korumak için alabileceği güçlü önlemleri yansıtması gerektiğini söylüyor. Burada şirket, mesajlar ve fotoğraflar gibi kullanıcı içeriği topladığını söylemek zorunda olduğu anlamına geliyor. Gerçek şu ki, WhatsApp uçtan uca şifreleme kullanıyor, bu nedenle bu verilere gerçek bir erişimi yok.

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WhatsApp Fortnite gibi App Store’dan kaldırılmak istemez. WhatsApp, App Store’dan atılırsa şirketin zararını hayal bile edilemeyecek kadar çok olabilir.

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