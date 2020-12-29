Apple Glass özellikleri ile neler sunacak?

Bilindiği üzere Apple uzun bir süredir yeni akıllı gözlüğü üzerinde çalışıyor. Peki Cupertino merkezli şirket bu gözlüğü ne zaman kullanıma sunacak? Apple’a yakın bazı kaynaklar tarafından hazırlanan raporda gözlüğün tasarımı ve geliştirmesi aşamasında büyük ilerleme kaydedildiği açıklandı.

iPhone 12 Pro modellerinde kullanılandan daha üstün bir LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen gözlüğün 2023 yılından önce satışa sunulacağı iddia edildi. Peki Apple’ın ilk akıllı gözlüğü kullanıcılarına ne gibi avantajlar sunacak?

APPLE GLASS 3D SİSTEM KULLANACAK

Apple’ın patent başvurusu, Skype ve Zoom tarafından kullanılan 2D sistemden farklı olarak, Glass kullanıcısının hareket ederken ve dolaşırken nesnenin arka planını değiştirmesine izin veren bir 3D sistemin kullanılmasını öngörüyor.

Sanal içerikler, gerçek hayattaki nesneleri tıkayan karma sanal gerçeklik içeriğine izin vermek için renk anahtarlı alanın üstünde de birleştirilebilecek.

Apple’ın akıllı gözlüğüne sahip olanlar televizyon şovlarında ve filmlerde kullanılan yeşil ekran teknolojisinin aynısını kullanarak bir nesneyi dünyanın herhangi bir yerine taşıyabilecek.