Apple Glass sunacağı özellikler ile adeta rakipsiz olacak

Apple’ın patent başvurusu, Skype ve Zoom tarafından kullanılan 2D sistemden farklı olarak, Glass kullanıcısının hareket ederken ve dolaşırken nesnenin arka planını değiştirmesine izin veren bir 3D sistemin kullanılmasını öngörüyor.

GERÇEK HAYATTA TIKLAMALARA İZİN VERECEK

Apple’ın patent başvurusunda belirtildiği gibi, düşük gecikme süresi elde etmek için gerekli olan önemli bir etken. Sanal içerikler, gerçek hayattaki nesneleri tıkayan karma sanal gerçeklik içeriğine izin vermek için renk anahtarlı alanın üstünde de birleştirilebilecek.

Apple’ın akıllı gözlüğüne sahip olanlar televizyon şovlarında ve filmlerde kullanılan yeşil ekran teknolojisinin aynısını kullanarak bir nesneyi dünyanın herhangi bir yerine taşıyabilecek.

APPLE GLASS İÇİN BEKLENTİLER 2021'DE

Patent başvurusu Şubat ayında yapılmıştı. Bugün ise ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından patentin alındığı resmi olarak açıklandı. “Karma gerçeklik için başa takılan bir ekrana yerleştirilmiş düşük gecikmeli chroma anahtarlama” başlığı altında alınan bu patentin 2021 yılında bir ürün olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Pandemi sürecinden dolayı akıllı gözlüğünü 1 yıl öteleyecek olan Apple’ın, iPhone 13 modelleri ile gözlüğünü tanıtacağı söyleniyor.

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