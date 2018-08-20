Apple Glasses 1300 dolarlık fiyatıyla cep yakacak

Bilindiği üzere Apple uzun bir süredir AR tabanlı akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Henüz ortaya somut bir prototip çıkmamış olsa da bu durumun varlığı bizzat şirketin CEO’su olan Tim Cook tarafından da doğrulanmıştı. Cook, günümüz teknolojisinin AR tabanlı akıllı gözlükler için yeterli olmadığını fakat bu konuda bazı çalışmalarının olduğunu ifade etmişti.

Şimdi ise Apple’a yakınlığı ile tanınan ünlü analist Ming Chi-Kuo, Apple Glasses hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Kuo’nun tahminlerine göre Apple, AR tabanlı akıllı gözlüğünü 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunacak. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Apple’a yakın olan bir başka analist Gene Munster da 2020 yılını işaret etmişti.

İki analistin de 2020 yılında ısrarcı olması, Apple’ın bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor olabilir. Öte yandan Apple’ın akıllı gözlüğü için 1300 dolar civarında bir fiyat belirleyeceği de sızdırılan bilgiler arasında. Ayrıca Cupertino merkezli şirketin Apple Glasses sayesinde 2 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olabileceği de belirtiliyor. Görünen o ki Apple geliştirdiği akıllı gözlüğünden hayli umutlu.

Öte yandan Apple’ın üzerinde çalıştığı akıllı otomobilin de 2023 ile 2025 arasında yollarda olabileceği konuşuluyor. Elbette şimdilik Apple logosu taşıyan bir otomobil hakkında konuşmak için henüz çok erken diyebiliriz.

TP-Link MiFi M7200 4.5G LTE inceleme

