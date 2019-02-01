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Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Apple, kurumsal uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın tüm kurumsal uygulamalarına tedbir getirdi

ABD'li teknoloji firması Apple, mobil işletim sistemi iOS üzerindeki bazı kurumsal mobil uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Google'ın iOS geliştirici sertifikasını askıya aldı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google'ın, internetteki iOS uygulama mağazası aracılığıyla ödemeli hizmete sunduğu "Screen Meter" adlı araştırma uygulamasının, kurumsal uygulamaların dağıtımı ve kullanıcı verilerinin takibine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin tüm kurumsal uygulamalarına tedbir getirdi.

Tedbir kapsamında Google Maps, Google Hangouts, Gmail ve başka bazı uygulamaların şirket içi kullanılan beta versiyonları ile Gbus adlı yalnızca Google çalışanlarının kullandığı servis bilgilendirme uygulamasının iOS versiyonlarının çalışması durduruldu.

Apple ve Google yetkililerinin sorunun çözülmesi ve geliştirci yetkisinin yeninden tanınması için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Apple çarşamba günü Facebook'un kullanıcıların cep telefonunu nasıl kullandığına dair bilgi toplayan "Facebook Research" adlı iOS uygulamasının kurumsal uygulamaların dağıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin geliştirici sertifikasını askıya almıştı.

Görüşmelerin ardından dün şirketin geliştirici yetkileri yeniden tanınmıştı.

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Apple Facebook geliştirici sertifikası geliştirici yekisi Google ios

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