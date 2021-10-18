Apple "Güç, iki, bir" dedi! Peki bu akşam neler tanıtacak? Yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve daha fazlası

Apple "Unleashed" ve "Güç, iki bir." ifadelerini kullanarak geçtiğimiz hafta önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, pandeminin ve çip krizinin getirdiği zorlukların epey bir hissedildiği 2021 yılının sonbaharında, ikinci bir etkinlik daha düzenleme kararı aldığını duyurdu ve tarih verdi. Apple'ın verdiği tarih 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamını, yani bu akşamı gösteriyordu. Artık etkinliğin gerçekleşmesine saatler kala, "Apple 18 Ekim etkinliğinde neler tanıtacak?" sorusunun cevabı iyice merak edilmeye başlandı. Şunu baştan belirtelim; Apple'ın 18 Ekim etkinliğinin Mac merkezli olması bekleniyor.

Peki biz ne yaptık? Biz de Apple'ın iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ailesini tanıttığı eylül etkinliğinden sonraki ilk etkinlik olan 18 Ekim Apple etkinliğinde karşımıza çıkabilecek tüm ürünleri sizler için listeledik.

14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO MODELLERİ

14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri hakkında aylardır epey bir dedikodu var. Hatta yeni modellerin ekim ayından önce tanıtılmasına ihtimal verenler de vardı. Ancak böyle bir ihtimal gerçekleşmedi. Bu akşam 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ile tanışma ihtimalimiz ise bir hayli yüksek.

Yeni MacBook Pro'lar iddialara göre daha inci çerçevelere sahip olacak ve çerçevenin alt kısmında MacBook Pro yazısına yer vermeyecek. Apple'ın bazı bağlantı noktalarını da yeniden MacBook Pro modellerine getireceği konuşuluyor. Kısaca, yeni modellerin bir SD kart yuvası ve HDMI bağlantı noktasına sahip olmasını bekliyoruz. Ayrıca MagSafe de geri dönecek gibi görünüyor. Touch Bar'a ise dedikodulara bakılırsa veda edeceğiz.

Çıkan bir son söylenti, yeni MacBook Pro modellerinin iPhone'larda olduğu gibi bir çentiğe sahip olacağını öne sürüyor. Bu kulağa oldukça ilginç gelse de gerçek olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak eğer gerçek olursa, Apple çerçeveleri daraltmak adına böyle bir adım atabilir. Ayrıca yeni dizüstü bilgisayarlar iPad Pro'da olduğu gibi mini LED ekran teknolojisine ve muhtemelen 120 Hz ProMotion ekrana sahip olabilir.

Biraz da teknik kısımdan bahsedelim. Dedikodular yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin Apple M1X veya son anda detayları ortaya çıkan M1 Pro ve M1 Max işlemcilerden güç olabileceğini gösteriyor. 16 çekirdekli veya 32 çekirdekli GPU seçenekleriyle farklılaşabileceği söylenen yeni modellerin 64 GB'a kadar RAM desteği ile gelmesi de ihtimal dahilinde. Öte yandan, online toplantıların önem kazandığı günümüzde web kamerasında da bir iyileştirme yapılması bekleniyor.

AiRPODS 3

Yeni AirPods 3'ü de aslında eylül ayındaki etkinlikte bekliyorduk. Ancak söylentilerin odağındaki kablosuz kulaklığı bu etkinlikte görmemiz mümkün. Yeni AirPods 3'ün daha kısa saplara ve yeniden tasarlanmış bir şarj kutusuna sahip olması, AirPods Pro'ya benzemesi bekleniyor. Yeni kablosuz kulaklığın ANC (Aktif Gürültü Engelleme) desteğinin olmayacağı söyleniyor.

MAC MiNi

Apple'ın güncellenmiş bir tasarıma ve MacBook Pro'da kullanılması beklenen "M1X" çipe sahip "Mac mini"nin üst düzey bir sürümü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor, bu nedenle etkinlikte yeni bir Mac mini görmemiz mümkün.

Yeni Mac mini'nin mevcut cihaza benzer bir tasarıma sahip olduğu söylense de bazı ufak tefek değişiklikler olabilir. Apple'ın 24 inç iMac ile ilk kez tanıttığı manyetik güç bağlantı noktasının Mac mini'de yer alması bekleniyor.

MACOS MONTEREY'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, eylül ayında iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS 15'in tümünü kullanıcılara sundu. Hatta iOS 15 üzerine gelecek ve hataları düzeltecek iOS 15.1'i almaya çok yaklaştık. Ancak Apple, macOS Monterey'i hala piyasaya sürmedi. Bu akşamki etkinlikte MacOS Monterey'in çıkış tarihinin açıklanmasını bekliyoruz.

APPLE'IN ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

'Unleashed' etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü TSİ 20:00'da başlayacak.

Apple, etkinliği web sitesinde ve YouTube'da canlı olarak yayınlayacak.

