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Apple Güncelledi: Yeni MacBook Air tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Apple, 2020 model iPad Pro'nun ardından MacBook Air'ı da güncelledi. Yeni MacBook Air Apple tarafından sessiz sedasız tanıtıldı. Peki Macbook Air'ın özellikleri neler? Macbook Air fiyatı ne kadar?

Apple Güncelledi: Yeni MacBook Air tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Apple gündem koronavirüs salgını ile çalkalanırken, yeni iPad Pro'yu tanıttı. Ancak yeni iPad Pro Apple'ın tek ürünü olmadı. Apple, uzun zamandır güncellenmesi beklenen MacBook Air'i de güncelledi ve resmi internet sitesinden duyurdu.

YENİ MACBOOK AİR ÖZELLİKLERİ

Yeni MacBook Air, 10.nesil Intel Ice Lake işlemcilere ev sahipliği yapıyor. Apple bu anlamda kullanıcılara geniş bir işlemci seçeneği skalası sunmuş durumda. Bu skalanın en alt işlemcisi 10. nesil Intel Core i3 iken, en üst düzey işlemcisi ise 3.8 GHz Turbo Boost destekli, dört çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemcisi. Bu işlemciye ise modele göre değişen 8GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB/2TB depolama seçeneği eşlik ediyor. Apple'ın aktardığına göre bu donanım kombinasyonları sayesinde yeni MacBook Air'in grafik performansı yüzde 80 oranında artıyor.

MacBook Air1

Sadece 1.61 cm kalınlığında olan yeni MacBook Air, 1,29 kg ağırlığa sahip. Bu anlamda kolayca taşınabilen yeni MacBook Air, USB-C üzerinden şarj olmaya devam ediyor. Touch ID sensörü de yeni MacBook Air'de yerini koruyor.

YENİ MACBOOK AİR FİYATI

Apple'ın resmi sitesinde yayınladığı bilgilere göre yeni MacBook Air'ın baz modeli 7.999 TL'den başlıyor. Çeşitli kişiselleştirme seçeneklerine sahip olan yeni MacBook Air'in fiyatı, en üst seçenekler ile birlikte 17.999 TL'ye kadar çıkıyor.

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