Apple Güney Kore mağazalarını açacak

Bu önemli bir girişim zira tüm dünyaya salgının kontrol altına alınması halinde ekonominin yeniden toparlanacağı mesajını da vermiş olcak. Bir diğer deyişle, Apple’ın mağazalarını açması dünya için umut verici bir gelişme olarak okunacak.

Apple aynı zamanda ABD’deki mağazalarını da Mayıs ayı içinde açmayı planladığını duyurmuştu. Ancak bu bekletinin biraz “iyimser” olduğu düşünülüyor ve Trump’ın zorlamasıyla yapıldığına dair şüpheler var. Zira vaka sayısı 1 milyona yaklaşan ABD’de Mayıs ayında ölümlerin yüz binli sayılara erişmesi de bekleniyor.

Güney Kore ise krizin başında hızlıca hareket ederek, 51 milyonluk nüfusuna virüsün bulaşmaması için yoğun şekilde test yapmıştı. Bu testler sonucunda sadece 10.500 kişide virüs tespit edilmiş ve bu kişilerin virüsü yayması erkenden engellenmişti. Ölüm sayısı ise 229 ile sınırlı kalmıştı. Bir diğer deyişle, Güney Kore şu anda virüs salgını açısından dünyadaki en güvenli ülke kabul ediliyor.

APPLE MAĞAZALARI AÇACAK AMA...

Apple Güney Kore’de mağazaları açsa bile, bunu ilk aşamada kontrollü olarak yapacak ve çalışma saatlerini az tutarak, hem çalışanlarını hem de müşterilerini koruma altına alacak. Dev şirket, Güney Kore’deki müşterilerinden, siparişlerini online olarak vermelerini, ürünlerini almak için mağazaları ziyaret etmelerini isteyecek.

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