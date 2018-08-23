Apple hackerına hapis cezası!

Kötü niyetli siber saldırganlar, sadece bankalara karşı değil bazen teknoloji firmalarına karşı da saldırı düzenleyebiliyor. Bunun en son örneklerinden biri de Apple sunucularını hedefleyen Avustralyalı bir hacker.

Teknoloji şirketi Apple, genellikle güvenliği ile gündeme gelen bir firma. Ancak bu yönde bazı sürprizler de olmuyor değil, Avustralya’da 16 yaşındaki bir hackerın Apple sunucularına erişim sağladığı sonunda kesinleşti.

Bir yıl boyunca birçok kez merkezi bir Apple sunucusuna erişim sağlayan hacker gencin 90 GB’lik veri indirdiği açıklandı. Bununla birlikte nelerin indirildiğinin kesin detayları hala belirsizliğini koruyor. Öte yandan şirket, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici bir basın açıklaması yaptı.

Bu olayda hiçbir kişisel müşteri verisinin açığa çıkmadığı veya tehlikeye girmediğinin altı çizildi. Yasadışı erişimden haberdar olunduğu, bulguların Avustralya polisine götürülmek üzere FBI’a bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yetkisiz erişim keşfedildiği, olayın güvenlik güçlerine bildirildiği bilgisi paylaşıldı. Şirketin BT güvenliği ve mevcut hukuki boyut hakkında daha fazla bilgi ise açıklamada yer almadı.

Konu hakkında gelen en son bilgiler ise gencin hapis cezasına çarptırıldığı yönünde ancak yerel polis bu konu hakkında detay vermekten kaçınıyor. Anlaşılan genç yaşında hayatını karartan bir başka gencin hikayesi ile karşı karşıyayız.

Kaynak: Teknolojioku

