Apple hakkında söyledikleri dikkat çekti! Xiaomi CEO'su Lei Jun: "Bu, bir ölüm kalım savaşı"

Xiaomi ve Apple, akıllı telefon pazarında sık sık aralarında rekabet ile gündeme geliyor. Apple iPhone modelleriyle Xiaomi'ye rakip olurken, Xiaomi ise bünyesinde barındırdığı Redmi gibi alt markaları ile birlikte farklı kategorilerde ürünler sunuyor. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun ise Apple ile aralarındaki rekabet hakkında konuştu.

XIAOMI CEO'SU LEI JUN'DAN ŞAŞIRTAN NİTELEME! "BİR ÖLÜM KALIM SAVAŞI"

Açıklamalarını Çin'in sosyal medya platformu Weibo aracılığıyla yapan Lei Jun, ürün ve deneyim açısından Apple’ın iPhone'una tam bir rakip olma isteğinde olduklarını aktararak, "önümüzdeki üç yıl içinde Çin'in en büyük üst düzey markası olmayı hedefliyoruz" dedi. Aynı gönderide Jun, üst düzey akıllı telefon pazarındaki rekabeti "bir ölüm kalım savaşı" olarak nitelendirdi.

Lei Jun, Xiaomi'nin önümüzdeki beş yıl içinde Ar-Ge çalışmalarına 15,71 milyar dolar yatırım yapma niyetinde olduğunu da tekrarladı.

Xiaomi daha önce Avrupa'da hem Apple'ı hem de Samsung'u geride bırakmıştı.

