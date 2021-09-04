Apple hala somut bir gözlük çıkaramadı

iPhone 12’de kullanılandan daha üstün bir LIDAR sensörü ile gelecek olan gözlüğün 2023 yılından önce satışa sunulacağı iddia edildi. Peki Apple’ın ilk akıllı gözlüğü kullanıcılarına ne gibi avantajlar sunacak.

Apple’ın patent başvurusu, Skype ve Zoom tarafından kullanılan 2D sistemden farklı olarak, Glass kullanıcısının hareket ederken ve dolaşırken nesnenin arka planını değiştirmesine izin veren bir 3D sistemin kullanılmasını öngörüyor.

Apple’ın patent başvurusunda belirtildiği gibi, düşük gecikme süresi elde etmek için gerekli olan önemli bir etken. Sanal içerikler, gerçek hayattaki nesneleri tıkayan karma gersanal gerçeklik içeriğine izin vermek için renk anahtarlı alanın üstünde de birleştirilebilecek.

Apple’ın akıllı gözlüğüne sahip olanlar televizyon şovlarında ve filmlerde kullanılan yeşil ekran teknolojisinin aynısını kullanarak bir nesneyi dünyanın herhangi bir yerine taşıyabilecek.

Patent başvurusu Şubat ayında yapılmıştı. Bugün ise ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından patentin alındığı resmi olarak açıklandı. “Karma gerçeklik için başa takılan bir ekrana yerleştirilmiş düşük gecikmeli chroma anahtarlama” başlığı altında alınan bu patentin 2023 yılında bir ürün olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Pandemi sürecinden dolayı akıllı gözlüğünü 1 yıl öteleyecek olan Apple’ın, iPhone 14 modelleri ile gözlüğünü tanıtacağı söyleniyor.

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