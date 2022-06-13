Apple hazırlanıyor: M2 çipine sahip olacak, sürprizlerle gelecek! Tarih verildi

Apple, geçtiğimiz yıl M1 çipli iPad Pro'yu tanıttı. Böylece Mac modellerinde yer vermeye başladığı işlemcisini tabletlerine getirdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen WWDC açılış konuşmasında ise yeni bir adım atıldı ve M1'e göre daha güçlü olan M2 çipi görücüye çıkarıldı. Bir süredir ise Apple'ın 2023'ün başlarında piyasaya sürülmek üzere yeni bir iPad Pro üzerinde çalıştığına dair haberler var.

M2 ÇİPLİ iPAD PRO SÖYLENTİSİ GELDİ! SÜRPRİZ ÖZELLİKLER İLE GELECEK

Ünlü analist Mark Gurman, Apple'ın yeni iPad Pro modellerine ilişkin bazı detaylar verdi. Gurman'a göre Apple, 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerini bu yılın sonlarında güncellemeyi planlıyor. Ünlü analist, Apple'ın mevcut iPad Pro'ları Eylül veya Ekim aylarında güncellemesini beklediğini söyledi. Ancak bu güncelleme ile sürpriz özellikler de iPad Pro'lara eklenecek.

Gurman'a göre Apple, güncelleyeceği iPad Pro modellerinde M2 çiplerini kullanacak. Bunun yanı sıra kablosuz şarj iPad Pro'ya gelecek. Böylece yeni iPad Pro kullanıcıları, tabletlerini iPhone'ları gibi kablosuz olarak şarj edebilecekler. Kamera sisteminde de geliştirmeler yapılacak.

