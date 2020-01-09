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  4. Apple HBO ile anlaştı

Apple HBO ile anlaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Şirket, Apple TV+ için 5 yıl boyunca filmler, diziler ve belgeseller hazırlayacak. Bu hamle Apple TV+ için önemli bir adım çünkü Apple TV+’nin içerikleri çoğunlukla beğenilmeyen, dünyada ses getiremeyen basit yapımlardan oluşuyor.

Apple HBO ile anlaştı

Richard Plepler ise HBO’yu yönettiği yıllar boyunca Game of Thrones, Six Feet Under ve The Sopranos gibi başarılı dizileri yayına almıştı.

Plepler bu dizilerin yaratıcısı olmasa da başarılı olacak yapımları yayına sürmeyi bilen deneyimli bir medya profesyoneli olarak kabul ediliyor. HBO’nun eski yöneticisi şimd Apple TV+’nin başarılı bir yükseliş yapabilmesi için ihtiyacı olan etkileyici içerikleri bulmak ve üretmek için çalışacak.

Apple, sahip olduğu onca maddi imkanlara rağmen, kısa süre önce yetenekli yönetmen J. J. Abrams’ın da rakip şirketlerle sözleşme imzalamasını engelleyememişti. Bu da sektörde içerik üreticilerinin Apple TV+’nin başarılı olabileceğin dair inanışın zayıf olmasına bağlanıyor.

Disney’in de stream yayın kanalı kurmasıyla, Netflix’in rekabete ağırlık vermek için yeni içerikler üretecek olması, içerik konusunda zaten zayıf olan Apple’ın canını sıkıyordu.

Plepler’in şimdi HBO’yu dünyaca tanınan dev bir markaya dönüştürmesi gibi, Apple TV+’yi de etkileyici içeriklerl doldurup aboneleri servise çekmesi bekleniyor.

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Apple HBO

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