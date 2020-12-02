Apple hiç bahsetmedi: iPhone 8 1080P FaceTime HD desteği kazandı!

FaceTime, iPhone dahil Apple'ın ürünleri arasında görüntülü görüşme yapabilmeyi mümkün kılıyor. FaceTime iPhone 12 gibi yeni iPhone modellerinde Full HD çözünürlüğünde görüşmelere izin verirken, daha eski iPhone modellerinde görüntü kalitesi 720P'ye düşüyor. Zira iPhone 8 gibi eski modeller, FaceTime'ı 720p çözünürlükte kullanabiliyor. Aslında kullanabiliyorlardı. Ancak bu bir iPhone 8 kullanıcısının fark ettiği üzere değişti.

iPHONE 8 İÇİN 1080P FACETİME HD DESTEĞİ

iOS 14.2 yüklü bir iPhone 8'in artık Full HD çözünürlükte FaceTime görüşmeleri gerçekleştirebildiği ortaya çıktı. Apple'ın sessiz sedasız sunduğu 1080P FaceTime HD desteği, iPhone 8 ve üzeri iPhone modellerinde artık kullanılabiliyor. Böylece görüşmeler 1080P çözünürlüğünde yapılabiliyor. Fakat bunun için Wi-Fi ağına bağlı olmak şart.

APPLE İOS 14.2 NOTLARINDA BAHSETMEDİ

iPhone 8'e gelen iOS 14.2 sürüm notlarında, 1080P FaceTime HD desteğine dair herhangi bir bilgilendirme yoktu. Yani Apple bu özelliği hiç bahsetmeden iPhone 8 kullanıcılarına sundu. Belki de Cupertinolu şirket, bu özelliği kullanıcılarının keşfetmesini istedi. Ne olursa olsun, iPhone 12'de kullanılan bir özellik böylece iPhone 8'e de sunulmuş oldu.

