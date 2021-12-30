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Apple Hindistan Fabrikasında Kötü Çalışma Koşulları

30.12.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple şirketinin Iphone telefonlarının üretildiği Hindistan’daki fabrikada işçilerin çalışma ve yaşam koşulları tartışma konusu olmayı sürdürüyor

Teknoloji devi Apple şirketinin Iphone telefonlarının üretildiği Hindistan’daki fabrikada işçilerin çalışma ve yaşam koşulları tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bir süre önce kötü koşullar nedeniyle eylemlerin yapıldığı fabrikanın çalışanları Reuters Haber Ajansı’na kötü koşulları anlattı.

Son olarak 17 bin kişinin çalıştığı fabrikada 250’den fazla kişinin yediği yemeklerden zehirlenmesi üzerine yapılan eylemler nedeniyle fabrikada üretim durmuştu. Reuters’a konuşan ve işten atılma korkusuyla isimlerini vermeyen 6 kadın çalışan, kendilerine verilen yemeklerden kurtlar çıktığını ve kaldıkları yerlerde kalabalık yüzünden yerde uyumak zorunda kaldıklarını anlattı.

Kadın çalışanlar kendilerine konaklamaları için verilen hostellerde 6 ila 30 kadının birarada kaldığını ve kaldıkları yerde suların akmadığını ve tuvalet olmadığını anlatıyorlar.

Reuters’a konuşan çalışanlar, çok sayıda kadının kötü koşullar nedeniyle hastalandıklarını, alerjik reaksiyonlar gösterdiklerini ve gıda zehirlenmeleri yaşadıklarını anlattı.

Eylemler üzerine denetimler yapan yerel yetkililer, mutfaklarda üretim koşullarının standartlara uymadığını ve gıdaların olduğu yerde fareler ve böceklerin olduğunu tespit etti.

Apple şirketi sözcüsü konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, bazı tesislerde şirket standartlarına uymayan durumların tespit edildiğini ve bunların süratle düzeltileceğini söyledi. Sözcü yapılacak düzenleme ve düzeltmeler konusundaysa ayrıntı vermedi. Yerel yasalar, her bir çalışanın yaklaşık 12 metrekarelik bir yaşam alanına sahip olmasını ve güvenlik, hijyen ve yangın tedbirlerine uygun alanlar olmasını zorunlu kılıyor.

Üretici firma Foxconn şirketi de gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalara başlandığını bu esnada işle ilgili yaşanacak kesintilerden, çalışanların etkilenmeyeceğini kendilerine çalışma ücretlerinin ödeneceğini duyurdu.

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