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Apple hızlı çıktı: iOS 13.5 yolun sonuna geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.5.1'i yayınlamasının ardından iOS 13.5 için hızlı bir karar aldı. Apple, iOS 13.5'i imzalamayı bırakarak iPhone kullanıcılarının iTunes yoluyla iOS 13.5'e geri dönme imkanını ortadan kaldırdı.

Apple hızlı çıktı: iOS 13.5 yolun sonuna geldi!

Apple her iOS güncellemesinden sonra belirli periyotlarla eski sürümü imzalamayı bırakıyor. Böylece kullanıcıların bir önceki iOS sürümüne dönmesi imkansız hale geliyor. Apple, böylece kullanıcılarının yeni iOS sürümünde kalmasını bir nevi zorunlu kılıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iOS 13.5.1'den sonra, iOS 13.5 Apple'ın sıradaki kurbanı oldu.

APPLE İOS 13.5'İ İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'un haberine göre Apple, jailbreak açığını iOS 13.5.1 ile yamadıktan sonra iOS 13.5 sürümünü imzalamayı durdurdu. Böylece iOS 13.5.1 güncellemesini yapan iPhone'ların, iOS 13.5'e geri dönüş kapısı kapatıldı. Yani 'iOS 13.5.1'i beğenmedim, dur bi iOS 13.5'e döneyim' demek ve iOS 13.5'e geri dönmek artık mümkün değil.

iOS 13.5

İOS 13.5 YÜKLÜ İPHONE SAHİPLERİ NE YAPACAK?

iOS 13.5 yüklü iPhone kullanıcılarının ise endişe etmesine gerek yok. Zira, bu durum onları etkilemiyor. Onlar istedikleri zaman iOS 13.5.1'e geçebilirler ya da iOS 14'ü bekleyebilirler. Ancak iOS 13.5.1'e geçtikleri andan itibaren onların da iOS 13.5'e dönme ihtimali yok.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
android candır. her türlü model telefonda kullanılıyor kullanmasını bilene gayet iyi bir yazılım. ios hiçbir extra özelliği yok
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