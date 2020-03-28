Apple HomePod’a rakip geldi

Apple2ın HomePod’un benzer bir tasarım ile gelen hoparlörde altı adet tweeted ve 360 derece ses üretebilen çift Subwoofer yer alıyor. Kristal kalitede ses sunan bu hoparlör, alt frekans yani basslarda 40 Hz’e kadar inebiliyor.

Huawei, Devialet’in simetrik çift subwoofer’ları kullanarak titreşimi ortadan kaldırıyor., Herhangi bir hacimdeki distorsiyonu bastıran bu hoparlör 144 watt’a kadar net ses sunabiliyor. Bu hoparlörde SPL 93dB’ye kadar net, nüanslı ses sağlayan Devialet’in Push-Push Akustik Tasarımını kullanılıyor.

Sound X’teki diğer teknolojiler arasında; sesin bir dokunuşla hoparlörde anında müzik çalabildiği Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) sertifika ve Huawei paylaşımı yer alıyor. Üstte, sesi kontrol etmek için kullanılabilen lazerle oyulmuş dokunmaya duyarlı düğmelerle birlikte renkli bir halka bulunuyor.

Fiyat bilgisi paylaşmayan Huawei, muhtemelen 399 dolar fiyat bandını tercih edecek. Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan akıllı hoparlör bakalım HomePod’un rakibi olabilecek mi?

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