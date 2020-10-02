Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!

Apple geri dönüşüm konusunda son yıllarda önemli adımlar atıyor. Hatta Cupertinolu firma, iPhone gibi donanım tanıtımlarının bir kısmını çevreye duyarlılığa ve geri dönüşüme ayırıyor. Son Time Flies etkinliği de tam olarak böyleydi ve Apple, çevreye duyarlılığı artırmak adına Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'den 5W şarj adaptörlerini kaldırarak bu konuda bir adım daha attı. Apple'ın attığı adımlar sadece bunlar değil. Şirket, tıpkı rakipleri gibi geri dönüştürülmesi gereken cihazlarını uzman firmalarla anlaşarak doğaya yeniden kazandırmaya çalışıyor. İddialara göre Geep Canada ile yapılan anlaşma da tam olarak bunu amaçlıyordu. Fakat yaşananlar, anlaşmanın çok farklı boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İPHONE, İPAD VE APPLE WATCH'LARI SATTILAR

AppleInsider'ın haberine göre Apple, uzun süre önce yaşanan olayda Geep Canada'ya geri dönüştürmek üzere 100 bine yakın iPhone, iPad ve Apple Watch yolladı. Geep Canada ise Apple'dan gelen bu cihazları geri dönüştürmek yerine satmayı tercih etti. Apple tarafı durumu fark edince Geep Canada'ya dava açtı ve firma ile olan ilişkilerini sonlandırdı.