Apple'ı sevindirecek nitelikte haber! "Bu hafta seri üretime girecek"

Apple'ın iPhone 15'in tasarımı ve özellikleri için çalıştığı düşünülürken, çip tedarikçisi TSMC'yle ilgili bir haber dikkatleri üzerine çekti. Uzak Doğu kaynaklı haber, teknoloji gündeminde ses getirdi. Bu haberin Apple'ı ise sevindireceği düşünülüyor.

"TSMC, 29 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR"

Tayvan ve Çin bölgesindeki yarı iletken, elektronik, bilgisayar ve iletişim endüstrileri için günlük bir gazete olan DigiTimes'ın haberinde yer alan iddiaya göre, TSMC yeni nesil 3nm çip üretim sürecinin seri üretimine 29 Aralık Perşembe günü başlayacak. Böylece yılın başlarında 3nm seri üretiminin 2022'de başlayacağını söyleyen raporlara uygun olarak hareket etmiş olacak.



(Fotoğraf kaynağı: Apple)

Habere göre, TSMC'nin 29 Aralık'ta Güney Tayvan Bilim Parkı'nda (STSP) 3nm üretim süreci teknolojisini kullanan çiplerin ticari üretiminin başlangıcını kutlamak için bir tören düzenlemesi planlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞLARINDA GEÇEBİLİR

Apple iPhone 14 Pro serisinde yer alan A16 Bionic çipinde TSMC'nin 4nm üretim sürecini kullanıyor. Ancak teknoloji devinin önümüzdeki yılın başlarında 3nm'ye geçebileceği öne sürülüyor. Ağustos ayında çıkan bir rapor ise M2 Pro çiplerinin 3nm üretim sürecini temel alan ilk çipler olacağını iddia etmişti.

M2 Pro çipinin ilk olarak güncellenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'larda yer alması bekleniyor. Muhtemelen güncellenmiş Mac Studio ve Mac mini modellerinde de yer alabilir.

Başka bir rapora göre üçüncü nesil Apple Silicon, M3 çipi ve iPhone 15'te kullanılması beklenen A17 Bionic, TSMC'nin henüz kullanıma sunulmamış olan gelişmiş 3nm üretim sürecini temel alacak.

DigiTimes'ın haberinde, endüstri kaynaklarına atıfta bulunarak, 3nm üretim sürecinden çıkan çiplerin üretiminin, geliştirilmiş versiyonun üretimi başlayana kadar artmasının pek olası olmadığı dile getiriliyor.

