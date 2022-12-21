Apple için dikkat çeken iddia! 2023 yılında...

Gelen iddialarla birlikte Apple'ın Vietnam planı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Nikkei'nin haberine göre, ABD'li teknoloji devi Washington ile Pekin yönetimi arasında yaşanan ve giderek artan "teknoloji gerilimi"nin ortasında üretim üssünü Çin'den uzaklaştırmaya devam eden Apple, Vietnam'ı gözünü kestirdi.

İŞRE APPLE'IN VİETNAM PLANI

Habere göre Apple, 2023 yılında MacBook üretiminin bir kısmını Vietnam'a taşımayı planlıyor. Yakın kaynaklara göre ise şirket, mayıs ayı civarında Vietnam'da MacBook üretmeye başlaması için en büyük tedarikçisi Tayvanlı Foxconn ile anlaştı.

Bir kaynak, "MacBook üretim değişikliklerinden sonra, Apple'ın tüm amiral gemisi ürünleri temelde Çin'in ötesinde bir üretim yerine daha sahip olacak... Hindistan'da iPhone'lar ve Vietnam'da MacBook'lar, Apple Watch ve iPad'ler. Apple'ın şu anda istediği, tüm ürünlerinin üretiminin en azından bir kısmı için 'Çin dışı' bir seçenek." dedi.

Apple'ın daha önce yaklaşık iki yıldır MacBook üretiminin bir kısmını Vietnam'a taşıma planları üzerinde çalıştığı ve ülkede bir test üretim hattı kurduğu bildirilmişti.

HİNDİSTAN DETAYI

Kaynaklar, Apple'ın bu yıl ve gelecek yıl Hindistan'daki iPhone üretimini önemli ölçüde artırmayı hedeflediğini de söyledi. İddialara göre şirket bunu Hindistan'ı cihazları için başka bir önemli üretim üssü haline getirmek amacıyla yapacak.

Daha önceki bir rapora atıfta bulunarak, Apple'ın ayrıca AirPods ve Beats kulaklık üretiminin bir kısmını Hindistan'a taşımayı hedeflediği de söyleniyor.



