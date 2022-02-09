Apple için RealityOS görüldü! Karma gerçeklik başlığı geliştiren şirketin geleceği realityOS'ta mı olacak?

Apple'ın karma gerçeklik başlığı çıkartacağı uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bu başlığın bu yıl içinde tanıtılacağına yönelik beklenti de var. Yine de VR/AR içerikleri oynatabilecek bu başlık 2023'e kadar çıkmayabilir deniyor. Ancak geliştiriciler, ona güç verebilecek "realityOS" işletim sistemi hakkında bazı keşifler yaptı.

APPLE ODAKLI REALITYOS KEŞFİ! iOS TABANLI...

Apple'ın App Store yükleme günlüklerinde ve Apple açık kaynak kodunda geliştiricilerin söylediğine göre karma gerçeklik kulaklığını çalıştıracak olan AR/VR işletim sistemi "realityOS" için yeni referanslar bulundu. RealityOS'un (rOS) iOS tabanlı olduğu bildiriliyor.

Apple imzalı AR/VR başlığının Reality İşletim Sistemi anlamına gelen "rOS" veya "realityOS" olarak adlandırılması aslında hiç de sürpriz olmaz. Çünkü Apple, tvOS ile Apple TV'yi çalıştırıyor, macOS ile Mac'leri çalıştırıyor ve watchOS ile Apple Watch'u çalıştırıyor. Bu yüzden Apple'ın işletim sistemi adlandırma düzeninden dolayı rOS veya realityOS Apple'ın karma gerçeklik başlığına güç verebilir gibi görünüyor.

APPLE'IN "SANAL" ADIMI

Daha önce Apple'ın 2022'nin sonlarında veya 2023'te piyasaya sürülecek bir artırılmış gerçeklik (AR) başlığı ve ardından daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkacak bir artırılmış gerçeklik gözlüğü içeren en az iki AR projesi üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın başlığının, Mac düzeyinde bilgi işlem gücü sağlayan iki M1 tarzı Apple silikon çipine sahip olacağını ve AR ve VR modları arasında geçiş sunacağını iddia etmişti.

Bazı iddialarda ise Apple'ın başlık için oyun, video ve video konferans odaklı bir App Store oluşturmak istediğinden bahsedilmişti.

