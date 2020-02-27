Apple için şok iddia: iPhone kullanmaya izin vermiyor mu?

Hollywood'u yakından takip eden biriyseniz bazı filmlerde Apple ürünlerinin özellikle de iPhone'ların kullanıldığı dikkatinizi çekmiştir. Sizin görüp geçtiğiniz bu sahnelerin arkasında aslında çok büyük hikayeler mevcut. Tıpkı Rian Johnson'ın anlattığı hikaye gibi.

APPLE FİLMLERE İPHONE YASAĞI UYGULUYOR

ABD'li yönetmen Rian Johnson son filmi Knives Out hakkında Vanity Fair'a bir röportaj verdi. Rian Johnson'ın röportajındaki en dikkat çekici konu ise Knives Out filmi değil Apple ürünleri oldu. Zira, Johnson röportajında Apple'ın Hollywood filmlerine bir dizi yasak uyguladığını söyledi. Johnson'ın iddiasına göre Apple iPhone kullanılacak filmlerin senaryosunu çekimler başlamadan önce inceliyor ve filmdeki kötü niyetli karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Johnson söz konusu röportajda konu hakkında konuşup konuşmamak hakkında oldukça kararsız kalsa da, Apple'ın filmlere uyguladığı yasak için konuşan ilk isim oldu. Apple tarafından Johnson'ın iddialarına karşılık henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Johnson'ın iddialarının doğru olma ihtimali yüksek.

