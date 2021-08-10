Apple iCloud'taki fotoğrafları tarayacak! Uzmanlar düşünceli

Dünyanın en büyük cep telefonu ve bilgisayar üreticisi ve yazılım üreticilerinden olan Apple, yasa dışı taciz resimlerini tespit etmek için kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarında bulunan resimleri tarayacağını açıklamıştı.

Apple geçen haftaki bu açıklamadan sonra kullanıcılar ve uzmanlar arasında oluşan özel hayatın gizliliğinin ihlali endişelerini yatıştırmak için art arda basın toplantıları düzenlemeye başladı.

Google, Microsoft ve diğer rakip teknoloji şirketleri halihazırda, kullanıcılar tarafından buluta yüklenen veya e-posta ile gönderilen fotoğrafları ABD'nin kayıp ve istismara uğrayan çocukları bulmak için kurduğu veritabanıyla karşılaştırarak tarama yapıyorlar.

İŞTE UZMANLARIN GÖRÜŞÜ

Ancak güvenlik uzmanları Apple'ın izlediği yöntemin özel hayatın gizliliği açısından daha sorunlu olduğuna dikkat çektiler.

Bazı uzmanlar aynı yöntemin başka amaçlarla da kullanılabileceğini ve devletlerin Apple'ı buna zorlayacağını düşündüklerini belirttiler.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, Pazar günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik mahkemeleri gibi kararları üzerinde gizlilik şerhi bulunan kurumlar nezdinde bu tür zorlamalarla mücadele edeceğini belirtti.

Apple, "Kullanıcıların gizliliğini erozyona uğratacak, hükümet kararlarıyla zorlanan değişikliklerle daha önce de karşı karşıya kaldık. Bu talepleri kararlılıkla reddettik, gelecekte de bunları reddetmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Apple, rakip şirketlere kıyasla daha az sayıda kullanıcıyı rapor ettiği için uluslararası kuruluşlar ve devletlerin baskısı altında kalıyordu. Bazı Avrupa ülkeleri teknoloji platformlarının hak ihlalleri veya tacizin yaygınlaşması konusunda kamu kurumlarına karşı daha geniş bir ölçekte hesap verebilir olmasını istiyor ve bu konuda yasa tasarıları hazırlıyorlar.

Apple yetkilileri dün yaptıkları basın açıklamasında fotoğrafların cihazlar üzerinde taranmasının, buluta yüklenen fotoğrafları taramaya kıyasla gizliliğe daha saygılı olduğunu ve sistemin sonbaharda devreye gireceğini belirtttiler.

(Reuters)

