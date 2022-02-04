Apple iki cihaz için yayınladı! Eğer ekran parlaklığı böyleyse...

Apple, yeni MacBook Pro'ya Liquid Retina XDR ekran yerleştirdi ve böylece ekranın yeteneklerini artırma yoluna gitti. Ancak Apple, resmi sitesi üzerinden Pro Display XDR ve Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro kullanıcılarını yakında ilgilendiren yeni bir destek belgesi paylaştı.

APPLE KULLANICILARIN KARŞISINA ÇIKAN UYARIYI ÖZETLEDİ

Apple destek belgesinde, Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da veya Pro Display XDR'da ekran çok ısındığında görünebilen ve parlaklığın azalmasına neden olan bir uyarı sembolünü detaylandırdı. Belge, her iki üründe menü çubuğunda veya Kontrol Merkezi'ndeki Ekran menüsünde bir uyarı simgesinin ekranın düşük güç modunda olduğunu ve sınırlı parlaklık kullandığını gösterdiğini açıkladı.

SICAKLIK YÜKSEKSE VE UZUN SÜRE İÇERİK OYNATIYORSANIZ...

Apple belgede, bu durumun ortam sıcaklığı yüksekse ve parlak bir içerik uzun süre oynatılıyorsa ortaya çıkabileceğini söyledi. Şirket, uyarıyı görenler kullanıcıların neler yapabilecekleri konusunda da bazı bilgiler verdi. Buna göre Apple'ın bu durumdaki çözüm önerileri şöyle;

Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da, önemli sistem kaynaklarını tüketebilecek tüm uygulamalardan çıkın.

Apple XDR Display veya Pro Display XDR'da referans modunu kullanın.

Odanın ortam sıcaklığını düşürün.

HDR içerikli pencereleri kapatın veya gizleyin.

Mac'inizi uyku moduna geçirmek için Elma menüsü > Uyut komutunu seçin. Ekranınızın 5-10 dakika soğumasını bekleyin, ardından Mac'inizi uyandırmak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

SORUN DEVAM EDERSE NE YAPMALI? APPLE AÇIKLADI

Son olarak Apple, sorun devam ederse ve odanın sıcaklığı 25 derecenin altındaysa kullanıcıların kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.

