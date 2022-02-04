HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iki cihaz için yayınladı! Eğer ekran parlaklığı böyleyse...

Apple iki cihaz için yayınladı! Eğer ekran parlaklığı böyleyse...

04.02.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi Apple, yeni bir destek belgesi yayınladı. Teknoloji devi, bu belge ile Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da veya Pro Display XDR'da ekran çok ısındığında görünebilen ve parlaklığı sınırlayan uyarı niteliğindeki sembolün nedenini açıkladı ve kullanıcıların bu durumda neler yapabileceklerini paylaştı.

Apple iki cihaz için yayınladı! Eğer ekran parlaklığı böyleyse...

Apple, yeni MacBook Pro'ya Liquid Retina XDR ekran yerleştirdi ve böylece ekranın yeteneklerini artırma yoluna gitti. Ancak Apple, resmi sitesi üzerinden Pro Display XDR ve Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro kullanıcılarını yakında ilgilendiren yeni bir destek belgesi paylaştı.

APPLE KULLANICILARIN KARŞISINA ÇIKAN UYARIYI ÖZETLEDİ

Apple destek belgesinde, Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da veya Pro Display XDR'da ekran çok ısındığında görünebilen ve parlaklığın azalmasına neden olan bir uyarı sembolünü detaylandırdı. Belge, her iki üründe menü çubuğunda veya Kontrol Merkezi'ndeki Ekran menüsünde bir uyarı simgesinin ekranın düşük güç modunda olduğunu ve sınırlı parlaklık kullandığını gösterdiğini açıkladı.

Apple-2

Sanki unutmuş gibi! İşte Apple'ın birkaç yıldır yenilemediği ürünlerSanki unutmuş gibi! İşte Apple'ın birkaç yıldır yenilemediği ürünler

SICAKLIK YÜKSEKSE VE UZUN SÜRE İÇERİK OYNATIYORSANIZ...

Apple belgede, bu durumun ortam sıcaklığı yüksekse ve parlak bir içerik uzun süre oynatılıyorsa ortaya çıkabileceğini söyledi. Şirket, uyarıyı görenler kullanıcıların neler yapabilecekleri konusunda da bazı bilgiler verdi. Buna göre Apple'ın bu durumdaki çözüm önerileri şöyle;

  • Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da, önemli sistem kaynaklarını tüketebilecek tüm uygulamalardan çıkın.
  • Apple XDR Display veya Pro Display XDR'da referans modunu kullanın.
  • Odanın ortam sıcaklığını düşürün.
  • HDR içerikli pencereleri kapatın veya gizleyin.
  • Mac'inizi uyku moduna geçirmek için Elma menüsü > Uyut komutunu seçin. Ekranınızın 5-10 dakika soğumasını bekleyin, ardından Mac'inizi uyandırmak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

SORUN DEVAM EDERSE NE YAPMALI? APPLE AÇIKLADI

Son olarak Apple, sorun devam ederse ve odanın sıcaklığı 25 derecenin altındaysa kullanıcıların kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çoğunu yeniledi ama sanki bu ürünleri unuttu!Çoğunu yeniledi ama sanki bu ürünleri unuttu!
İşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdiİşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdi
Deprem profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler!Deprem profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.