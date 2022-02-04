Apple iki cihaz için yayınladı! Eğer ekran parlaklığı böyleyse...

Apple, yeni MacBook Pro'ya Liquid Retina XDR ekran yerleştirdi ve böylece ekranın yeteneklerini artırma yoluna gitti. Ancak Apple, resmi sitesi üzerinden Pro Display XDR ve Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro kullanıcılarını yakında ilgilendiren yeni bir destek belgesi paylaştı.
Apple destek belgesinde, Liquid Retina XDR ekranlı MacBook Pro'da veya Pro Display XDR'da ekran çok ısındığında görünebilen ve parlaklığın azalmasına neden olan bir uyarı sembolünü detaylandırdı. Belge, her iki üründe menü çubuğunda veya Kontrol Merkezi'ndeki Ekran menüsünde bir uyarı simgesinin ekranın düşük güç modunda olduğunu ve sınırlı parlaklık kullandığını gösterdiğini açıkladı.
Apple belgede, bu durumun ortam sıcaklığı yüksekse ve parlak bir içerik uzun süre oynatılıyorsa ortaya çıkabileceğini söyledi. Şirket, uyarıyı görenler kullanıcıların neler yapabilecekleri konusunda da bazı bilgiler verdi. Buna göre Apple'ın bu durumdaki çözüm önerileri şöyle;
Son olarak Apple, sorun devam ederse ve odanın sıcaklığı 25 derecenin altındaysa kullanıcıların kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.
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