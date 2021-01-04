Apple iki farklı katlanabilir iPhone'u test etti!

Apple katlanabilir akıllı telefon sektörüne henüz adım atmadı ancak bu atmayacağı anlamına gelmiyor. Zira bir süredir Apple Car ve Apple Glass haberlerinin arasında katlanabilir iPhone modellerine dair bazı sızıntılar da geliyor. Hatta modellerin tasarımı hakkındaki bazı bilgiler bile sızıntılarda paylaşılmış durumda. Buna göre Apple iki farklı katlanabilir akıllı telefon tasarlıyor ve bu akıllı telefonlardan biri Microsoft Surface Duo gibi bir menteşe ile birbirine bağlanan çift ekranlı bir tasarıma sahip. Diğer bir tasarım ise Galaxy Z Flip gibi dikey olarak katlanabilen bir iPhone'u tarif ediyor. Tasarımları sızıntılara yansıyan iPhone'lar, son iddialara göre ise teste girmiş durumda.

KATLANABİLİR İPHONE'LAR TESTTE

İddialara bakılırsa Apple, Foxconn'un Çin'deki fabrikasında henüz prototip aşamasında olan iki farklı katlanabilir iPhone modelini test etti. Testin ana fikri ise telefonların dayanıklılığıydı. Söylenenlere göre iki farklı katlanabilir iPhone da testlerden geçti. Ayrıca kaynaklar, yukarıda ufak da olsa bahsettiğimiz katlanabilir iPhone tasarımına da yoğunlaştı.