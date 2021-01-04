HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iki farklı katlanabilir iPhone'u test etti!

Apple iki farklı katlanabilir iPhone'u test etti!

04.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple iki farklı katlanabilir iPhone'u test etti!

Katlanabilir iPhone ciddi ciddi geliyor gibi görünüyor. İddialara göre Apple, iki farklı katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üstelik söylenenlere bakılırsa katlanabilir iPhone modelleri dayanıklılık testine bile tabi tutulmuş.

Apple katlanabilir akıllı telefon sektörüne henüz adım atmadı ancak bu atmayacağı anlamına gelmiyor. Zira bir süredir Apple Car ve Apple Glass haberlerinin arasında katlanabilir iPhone modellerine dair bazı sızıntılar da geliyor. Hatta modellerin tasarımı hakkındaki bazı bilgiler bile sızıntılarda paylaşılmış durumda. Buna göre Apple iki farklı katlanabilir akıllı telefon tasarlıyor ve bu akıllı telefonlardan biri Microsoft Surface Duo gibi bir menteşe ile birbirine bağlanan çift ekranlı bir tasarıma sahip. Diğer bir tasarım ise Galaxy Z Flip gibi dikey olarak katlanabilen bir iPhone'u tarif ediyor. Tasarımları sızıntılara yansıyan iPhone'lar, son iddialara göre ise teste girmiş durumda.

KATLANABİLİR İPHONE'LAR TESTTE

İddialara bakılırsa Apple, Foxconn'un Çin'deki fabrikasında henüz prototip aşamasında olan iki farklı katlanabilir iPhone modelini test etti. Testin ana fikri ise telefonların dayanıklılığıydı. Söylenenlere göre iki farklı katlanabilir iPhone da testlerden geçti. Ayrıca kaynaklar, yukarıda ufak da olsa bahsettiğimiz katlanabilir iPhone tasarımına da yoğunlaştı.

katlanabilir iPhone tasarımı

Apple iPhone SE 3'ü üretime hazırlıyor! Fiyatı ne kadar olacak?Apple iPhone SE 3'ü üretime hazırlıyor! Fiyatı ne kadar olacak?

KATLANABİLİR İPHONE'LARIN TASARIMLARINI ANLATTILAR

Kaynaklar, katlanabilir iPhone modellerinden birinin yukarıda da belirtiğimiz üzere Galaxy Z Flip'e benzediğini, diğerinin ise bir menteşe ile birbirine bağlanmış çift ekranlı bir telefon olduğunu söylüyorlar. Şimdi ise merak edilen şey şu; Apple'ın dayanıklılık testi de tamamlanan katlanabilir iPhone için sonraki planı ne? Bunu hep birlikte göreceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Türkiye 2020'de telefonlara ortalama ne kadar harcadı?Türkiye 2020'de telefonlara ortalama ne kadar harcadı?
MPİ yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak?MPİ yılbaşı bileti saat kaça kadar satılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

BTK yayımladı: Türkiye akıllı telefon pazarında lider kim?

Türkiye'de lider kim?

Windows 7 direniyor: İşte en popüler Windows işletim sistemleri!

5 yıl önce desteği kesilmişti! Yine de birçoğunu geride bıraktı

2020'de cep telefonlarına harcadığımız ortalama ücret belli oldu!

Türkiye 2020'de telefonlara ortalama ne kadar harcadı?

Kutusundan şarj cihazı çıkmayan Xiaomi Mi 11 'yok satamadı'

Şarj cihazı olmayınca bakın ne kadar sattı!

Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

İşte Mi Band 5'in yeni rakibi!

Xiaomi Mi 11 Çin dışına çıkıyor!

Xiaomi'den çok önemli paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.