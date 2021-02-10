Apple ile Prepear arasındaki logo davasında uzlaşma!

Apple ile Prepear arasındaki dava, geçtiğimiz ağustos ayında gündeme gelmişti ve gündemi geldiğini dönemde oldukça fazla konuşulmuştu. Bu davada Apple, yemek tarifleri üzerine geliştirilen sosyal medya uygulaması Prepear'ın logosunun kendi logosuna benzediğini öne sürmüştü. 5 çalışana sahip olduğu söylenen Prepear ise iddiaları reddetmiş ve hatta ''Armutu elmadan kurtarın'' adıyla bir imza kampanyası dahi başlatmıştı. Ancak görünen o ki kampanya başarıya ulaşamadı. Zira davada logosunda değişikliğe giden taraf Prepear oldu.

PREPEAR İLE APPLE ANLAŞTI

The Verge'ün haberine göre, Prepear, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan belgelere bakılırsa logosunda değişiklik yapmayı kabul etti. İki şirket arasındaki anlaşmaya göre Prepear, logosundaki armudun yaprağını değiştirecek. Hatta şirket, şimdiden birçok mecrada söz konusu yaprağı aşağıdaki gibi değiştirmiş durumda.

Şirketin kurucu ortağı Russ Monson ise "Prepear, Apple ile ticari marka sorununu dostane bir şekilde çözdüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadelerini kullandı.

