HABER

Apple ile Qualcomm patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Apple ile Qualcomm patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitti

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'li teknoloji devi Apple ile çip üreticisi Qualcomm, patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitme kararı aldı.

Apple ve Qualcomm, yayımladıkları ortak açıklamada, cep telefonlarının internete bağlanmasını sağlayan çip teknolojisinin patent lisans bedellerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu.

Şirketler arasında varılan adli uzlaşma kapsamında Apple'ın Qualcomm'a miktarı gizli tutulan bir ödeme yapacağı ve iki şirketin 6 yıllık lisans anlaşmasıyla ortaklıklarını sürdürecekleri belirtildi.

Uzlaşma, şirketlerin karşılıklı açılan tüm davaları geri çekmesini öngörüyor.

İki şirket, Qualcomm'un patent lisansları için talep ettiği ücretler nedeniyle 2 yıldır anlaşmazlık yaşıyordu. Apple, Qualcomm'un piyasadaki hakim konumunu kullanarak cep telefonları için ürettiği modemler ve çip teknolojisi için abartılı lisans ücretleri talep ettiğini savunuyordu.

Apple'ın 2017'de açtığı davanın gelecek ay San Diego'da görülmesi planlanıyordu.

Şirketler arasındaki uzlaşma, karşılıklı açılan tüm davaların geri çekilmesini öngörüyor.

Uzmanlar, şirketlerin anlaşmazlığın kendilerine zarar vermeye başladığını gördüğü için uzlaşma yoluna gittiği yorumunu yapıyor. Apple'ın yeni nesil 5G teknolojisi alanındaki önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm ile iş birliğini sürdürerek, Samsung and Huawei gibi rakiplerine karşı rekabette geri kalmamayı amaçladığı değerlendiriliyor.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
İDO’dan 23 Nisan’a 59 ek seferİDO’dan 23 Nisan’a 59 ek sefer
Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldıTurgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Qualcomm

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Bebek beşiğinden çıkanları gören şaşkına döndü! Hepsini gizlemişler

Bebek beşiğine gizlemişler! Gören şaşkına döndü

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.