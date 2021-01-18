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Apple iMac yeni bir tasarım ile karşımıza çıkacak

18.01.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Apple iMac yeni bir tasarım ile karşımıza çıkacak

MacBook Pro, Apple tasarım ekibinin geliştirdiği en çok ilgiyi çeken tek bilgisayar değil. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, iMac hepsi bir arada masaüstü bilgisayarının büyük çapta yeniden tasarımı üzerinde çalışıyor.

Gurman, şirketin tasarımı duyuracağı yıl içinde Apple’ın Pro Display XDR’ına benzer bir tasarıma sahip iki yeni model daha çıkaracağını söyledi. Anlaşılan mevcut iMac’in geniş ekran çerçevesi, büyük boy çenesi ve kavisli sırtı artık mazi oluyor. Şirketin Intel’den uzaklaşmasının bir sonucu olarak, Apple’ın yeni nesil ARM tabanlı işlemcileri de iMac'e geliyor.

Mac hayranları için daha iyi haberler mevcut. Apple’ın ayrıca 5.000 dolardan başlayan ve 1000 dolarlık stand ile gelen Pro Display XDR’ını tamamlamak için daha uygun fiyatlı bir monitör üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Ekran, tabii ki aynı görüntü kalitesini sunmuyor. Apple, 2016 yılında Thunderbolt Display’i durdurduğundan beri tüketiciler için açık bir monitör yapmamıştı.

İKİ YENİ MAC PRO GELİYOR

Gurman ayrıca şirketin Mac Pro planları hakkında bir güncelleme de duyurdu. Ünlü isim, Apple'ın şimdi Mac Pro’nun iki yeni sürümünü yayınlamayı planladığını söylüyor. İddialara göre modellerin ilki, şirketin mevcut modeliyle aynı tasarıma sahip olacak ve yeni bir Intel CPU içerecek. Diğer varyantın ise Apple Silicon işlemcisi ile geleceği ve mevcut modelin yaklaşık yarısı boyutunda olacağı da bilinenler arasında. Modelin Power Mac G4 Cube’u anımsatan çoğunlukla alüminyum bir dış yüzeye sahip olacağı bildiriliyor.

Her zaman olduğu gibi, şirketin planlarının her an değişme ihtimali de olası. Ancak söylentilere bakılırsa 2021, macOS kullanıcıları için heyecan verici bir yıl olacak gibi duruyor.

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