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Apple'ın 2017'de tanıttığı iMac Pro için yolun sonu!

08.03.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Apple'ın 2017'de tanıttığı iMac Pro için yolun sonu!

Apple iMac Pro için yolun sonu geldi. Cupertinolu firma, güçlü donanımıyla döneminin en dikkat çeken Mac modeli olan iMac Pro'nun üretimini durdurdu. iMac Pro'nun fiyatı ise oldukça dikkat çekiciydi.

iMac Pro 2017 yılında büyük beklentilerle tanıtılmıştı. Apple'ın daha çok profesyonel Mac kullanıcılarına yönelik ürettiği iMac Pro, iPhone'larda gördüğümüz Space Gray rengini de kullandığı için sadece güce değil, gözlere de hitap ediyordu. Ülkemizde ise model yüksek fiyatıyla ilgi çekiyordu. Fakat Apple, öyle ya da böyle ilgi çeken iMac Pro modelinin fişini artık çekti.

57 BİN 439 TL'LİK IMAC PRO'NUN ÜRETİMİ DURDU

9to5Mac'in haberine göre, iMac Pro'nun üretimi durduruldu. Bundan böyle sadece stokta kalan modeller satışa sunulacak. Stoklar bittiğinde ise görünüşe bakılırsa iMac Pro'ya veda edeceğiz. Üstelik biz Türkiye'deki kullanıcılar için 57 bin 439 TL'den başlayan iMac Pro'ya veda erkenden başlamış gibi görünüyor.

TÜRKİYE'DE STOKTA KALMADI

Apple Türkiye resmi internet sitesinde iMac Pro'nun stokları tükenmiş olarak gözüküyor. Ayrıca resmi sitede 'Stoklar tükenene kadar geçerlidir.' ibaresi yer alıyor. Şirketin ABD sitesinde ise stokta ürünler bulunuyor.

iMac Pro

iMac Pro'nun üretimi durdurulsa da şirketin ARM tabanlı Apple M1 işlemcisine sahip iMac modelleri merakla bekleniyor. Son sızıntılara bakılırsa bu modellerin, tıpkı iPhone'lar gibi renk renk tasarımlara sahip olması oldukça olası.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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