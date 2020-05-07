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  4. Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Çayan Temel, Apple'ın açığını buldu. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple’a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Erdemli’de yaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçiren Çayan Temel, Apple’da bulduğu açıklarla birçok kez gündeme geldi. Temel, şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Açığı kabullenen ve kapatan Apple da, Temel’i teşekkür maili ve 1,5 TL değerindeki müzik klibi ile ödüllendirdi.

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2015 yılından bugüne telefonla oynamayı ve yeni şeyler keşfetmeye çok meraklı olduğunu belirten Temel Çayan, son bulduğu açığın ardından aldığı ödülü komik bulduğunu vurgulayarak, "Bu merakım benim oyun oynama isteğimi de artırıyordu. Telefonlardan ücretsiz oyun oynama tekniklerini araştırmaya başladım ve bunu da başardım. Daha sonra bu açık bulma olayı bende tutkuya dönüştü ve geçen süre zarfında Apple’nın birçok açığını buldum. Şu anda son olarak bulduğum açık ile de tamamıyla ücretli olan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Apple müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirebilmeyi, dinleme ve izleme olanağını buldum. Ben bunu daha sonra Apple’a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Mail’de daha sonraki görüşmelerimiz sonunda açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum ama gerçek" dedi.

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(DHA)

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