Apple'ın başaramadığı iddia edildi! Herkes şokta

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, son verilerin çip üzerindeki geliştirmenin durduğunu gösterdiğini söyledi. Bu da Qualcomm'un 2023 model iPhone modellerinin 5G çipleri için tek tedarikçi olmaya devam edeceği anlamına geliyor. Daha önce Kuo, Apple'ın 2023 model iPhone'larının Qualcomm yongaları yerine şirketin kendi tasarladığı yongaları kullanacağını düşünüyordu.

APPLE İÇİN ŞİMDİLİK TEK SEÇENEK QUALCOMM

Qualcomm'un artık 2023 model "iPhone" modelleri için Apple'a %20 yerine %100 yonga tedarik etmesi bekleniyor. Kuo ise Apple'ın kendi 5G yongalarını geliştirmeye devam etmesini beklerken, işin tamamlanmasının ve kullanım için kabul edilir seviyede olmasının daha fazla zaman alacağını kaydediyor.

QUALCOMM'UN 5G MODEMLERİNİ CİHAZLARINDA KULLANIYOR

Apple, geçtiğimiz dönemde Qualcomm ile uzun süreli bir yasal savaşa girdi. 2019'da Qualcomm ile olan davasını sonuçlandıran Apple, o zamandan beri iPhone ve iPad programlarında Qualcomm'un 5G modemlerini kullandı. Şirket, yıllardır ise Qualcomm'dan uzaklaşmayı hedefliyor.

