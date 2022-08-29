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Apple'ın bir isteği var: Atıklardan iPhone yapmak!

29.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

geri dönüştürülebilen malzemeleri ürünlerinde kullanan Apple, çevre dostu ürünler üretme hedefini ilginç bir şekilde ortaya koydu. Buna göre teknoloji devi atıklardan iPhone yapmak istiyor. Apple CEO'su Tim Cook, bir röportajda Apple'ın uzun vadeli hedefinin bir ürünü üretmek için dünyadaki herhangi bir kaynağı kullanmak zorunda kalmamak olduğunu söyledi.

Apple'ın bir isteği var: Atıklardan iPhone yapmak!

Apple CEO'su Tim Cook, yakın tarihli bir röportajda, Apple'ın uzun vadeli hedefinin, bir ürün üretmek için dünyadaki herhangi bir kaynağı kullanmak zorunda kalmamak olduğunu ortaya koydu. Şirket, 'atık' veya geri dönüştürülmüş ürünlerden akıllı telefonlar, yani iPhone'lar üretmeyi hedefliyor.

TIM COOK'TAN ÇEVRE DOSTU AÇIKLAMALAR GELDİ: KARBON NÖTRÜZ!

Gizchina'nın haberine göre, Apple'ın çevre dostu ürünler üretmesinin önemli olduğunu söyleyen Tim Cook, dünyanın daha iyi bir yer olmasını isteklerini kaydetti. Ayrıca, şirket olarak Apple'ın karbon nötrlüğüne ulaştığını iddia etti.

Tim Cook

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Apple CEO'su Cook, Apple'ın 2030 yılına kadar tedarik zinciri ve tüketiciler tarafından kullanılan ürünler de dahil olmak üzere karbon nötrlüğü ulaşmayı umduğunu kaydetti.

APPLE, GELECEKTE ATIKLARDAN IPHONE ÜRETEBİLİR

Apple'ın CEO'su, Apple'ın yeryüzündeki herhangi bir kaynağı kullanmak zorunda kalmadan ürünler üretebileceğine inanıyor. Bu da atıklardan üretilecek ürünler üretmek oluyor.

Apple'ın geçen yıl, iPhone 13 ve Phone 13 Pro kutularını kaplamak için plastik film kullanmayı bırakarak 600 ton plastik tasarrufu sağladığı bilgisi verilmişti. Şirket aynı zamanda, iPhone 13 serisi telefonların üretiminde, imalatında ve paketlenmesinde genellikle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor.

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