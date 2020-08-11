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Apple'ın CEO'su Tim Cook milyarderler kulübüne adını yazdırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un kişisel serveti 1 milyarı aştı. Apple'ın hisse değerinin yükselmesiyle birlikte Tim Cook, milyarderler kulübüne katılmayı başardı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook milyarderler kulübüne adını yazdırdı!

Tim Cook, yaklaşık 9 yıldır Apple'ın başında. 9 yıl boyunca Steve Jobs'tan aldığı emanete sahip çıkan ve Apple'ı trilyon dolarlık bir şirket haline getiren Cook, bu süreçte kendi servetine de servet kattı. Apple'ın koronavirüs dönemi sonrası yükselişe geçmesi Apple'ın hisse değerinde de artış yaşanmasını sağladı. Buna bağlı olarak da Tim Cook'un servetini daha da yükseldi ve dudak uçuklatan bir seviyeye ulaştı.

TİM COOK MİLYARDERLER KULÜBÜNE KATILDI

Apple CEO'su Tim Cook'un kişisel serveti son gelişmeler ile birlikte 1 milyar doları aştı. Böylece Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne girdi. Tim Cook 847.969 Apple hissesine sahip.

TİM COOK SERVETİNİ NASIL DEĞERLENDİRECEK?

Tim Cook bu denli büyük olan servetini bağışlayarak değerlendirmek istiyor. Apple'ın kıdemli ismi, servetinin çoğunu hayır kurumlarına ve onların projelerine bağışlama düşüncesinde. En azından 2015 yılında söylediği sözler bize bunu gösteriyor.

Tim Cook serveti

59 yaşındaki Tim Cook için üzücü bir gelişme de yok değil. Zira, ünlü CEO'nun Apple ile olan sözleşmesi bitmek üzere. Ancak endişeye gerek yok. Çünkü Apple'ın Tim Cook ile yola devam etmesi bekleniyor. iPhone X, Apple Watch ve Apple Music gibi ürünlerin mimarı olan Tim Cook, Apple ile daha birçok ürünü hayata geçirmeyi planlıyor. Şüphesiz bu ürünlerden en önemlisi de iPhone 12.

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