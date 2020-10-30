Apple’ın Clips uygulaması güncellendi

Apple’ın farklı videolar çekip içerik oluşturma girişimi olan Clips, ara ara aldığı güncellemeler ile kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bugün ise uygulama iPhone 12 ile gelen özellikleri daha verimli kullanabilmek için yeni bir güncelleme daha aldı.

ARTIK HDR VİDEO ÇEKİLEBİLİYOR

App Store üzerinden yayınlanan güncelleme ile artık videoları 16:9 veya 4:3 formatında çekebiliyorsunuz. 14 yeni renkli metin ve şekil çıkartmalarını da barındıran güncelleme sadece iPhone 12 ailesine özel olarak HDR videolar çekme imkanı sunuyor.

HDR video düzenleme özelliğine de sahip olan uygulamaya yeniden tasarlanan efektler ve ortamlar da ekleniyor. App Store üzerinde ücretsiz olarak yer alan uygulamayı indirilerek siz de bu yeni özellikler ile içerikler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

İŞTE CLİPS UYGULAMASINA GELEN YENİLİKLER

Apple Clips uygulamasına gelen yenilikleri şöyle sıralıyor;

9:16 düşey, 16:9 yatay, 3:4 düşey ve 4:3 yatay olmak üzere yeni boyut aralığında videolar kaydedin ve yaratın.

Aygıtı düşey, yatay ve klavye kılıfı ile kullanırken iPad’de videolar yaratın.

Etrafınızdaki hareketli ortamın daha da fazlasını görebilmek için herhangi bir yönde Selfie Ortamları kaydedin.

Tüm düşey ve yatay video boyutlarına otomatik olarak uyarlanabilen güncellenmiş posterleri kullanın

Yeni tam ekran tasarım ile çektiğinizin daha fazlasını görün.

Yeniden tasarlanan Efektler ve Ortam tarayıcısı ile içerikleri daha kolay tarayıp videolarınıza ekleyin

Etiketlerde ve posterlerde metin alanlarına yazı yazmak için Apple Pencil’ı kullanın.

14 yeni renkli metin ve şekil çıkartmalarını sosyal videolarınıza ekleyin.

Videonuzun uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanan 25 yeni arka plan müziği arasından seçin.

Videonuzu, göndermeden önce görmek için önizleme seçeneği dahil olmak üzere yeni Paylaşma seçenekleri ile desteklenen herhangi bir düşey veya yatay boyutta videonuzu paylaşın.

iPhone 12’de ve iPhone 12 Pro’da arka kamera ile Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) videolar kaydedin.

Fotoğraflar arşivinizdeki HDR videoları görüntüleyin, düzenleyin ve paylaşın.

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