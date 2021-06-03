HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple’ın en başarılı serisi iPhone 12 oldu

Apple’ın en başarılı serisi iPhone 12 oldu

03.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, COVID-19 salgını nedeniyle iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını normal zaman diliminden biraz daha geç piyasaya sürmüştü. Cihaz satışlarının geç başlamasına rağmen etkileyici bir büyüme kaydetmeyi başardı.

Apple’ın en başarılı serisi iPhone 12 oldu

Counterpoint Research’ın çıkardığı rapora göre, iPhone 12 serisi iPhone 11 serisi aynı zaman dilimi sırasında geçen yıl vardı aktif kullanıcılara kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde daha aktif kullanıcı vardı.

2020’nin ilk çeyreği itibarıyla iPhone 11’in toplam aktif iPhone kullanıcılarının payının yüzde 15, iPhone 12’nin payının ise yüzde 16 olduğunu ekliyor . Ayrıca rapor, “iPhone 11 serisi yalnızca piyasaya sürüldükten sonraki ilk günlerde iyi performans göstermedi, aynı zamanda iPhone 12 serisi piyasaya sürüldükten sonra da önemli bir süre boyunca ivmesini korudu. XS serisi 2020’nin ilk çeyreğinde kurulu tabanın %21’ini oluşturuyordu, ancak iPhone 11 serisi 2021’in ilk çeyreğinde %25’ini oluşturuyor ve %4 puan fark gösteriyor.”

Ayrıca Counterpoint Research’ın diğer raporuna göre Apple iPhone 11 Pro ve Pro Max’in yüklü baz gibi iPhone 12Pro ve Pro seleflerinin kıyasla Q1 2021 yılında Max yüzde 54, iPhone 12 serisi Pro modelleri var daha farklılaşmış özelliklerine göre Q1 2020 yılında 44 ‘ini oluşturur kamerada, diyor Counterpoint.

Rapor, veri araştırma firmasının iPhone 12’nin Ekim ayında en çok satan 5G akıllı telefon olduğunu açıklamasının hemen ardından geldi. Counterpoint’e göre, iPhone’ların genel kullanıcı tabanı geçen yıl yüzde 2 arttı, ancak Apple’ın iPhone satış rakamlarını açıklamayı bıraktığı göz önüne alındığında bu doğrulanamaz.

TikTok piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Twitter bile geride kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Samsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtıSamsung Display, ultra ince cam ürününü üreticilere açtı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.