Apple’ın en başarılı serisi iPhone 12 oldu

Counterpoint Research’ın çıkardığı rapora göre, iPhone 12 serisi iPhone 11 serisi aynı zaman dilimi sırasında geçen yıl vardı aktif kullanıcılara kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde daha aktif kullanıcı vardı.

2020’nin ilk çeyreği itibarıyla iPhone 11’in toplam aktif iPhone kullanıcılarının payının yüzde 15, iPhone 12’nin payının ise yüzde 16 olduğunu ekliyor . Ayrıca rapor, “iPhone 11 serisi yalnızca piyasaya sürüldükten sonraki ilk günlerde iyi performans göstermedi, aynı zamanda iPhone 12 serisi piyasaya sürüldükten sonra da önemli bir süre boyunca ivmesini korudu. XS serisi 2020’nin ilk çeyreğinde kurulu tabanın %21’ini oluşturuyordu, ancak iPhone 11 serisi 2021’in ilk çeyreğinde %25’ini oluşturuyor ve %4 puan fark gösteriyor.”

Ayrıca Counterpoint Research’ın diğer raporuna göre Apple iPhone 11 Pro ve Pro Max’in yüklü baz gibi iPhone 12Pro ve Pro seleflerinin kıyasla Q1 2021 yılında Max yüzde 54, iPhone 12 serisi Pro modelleri var daha farklılaşmış özelliklerine göre Q1 2020 yılında 44 ‘ini oluşturur kamerada, diyor Counterpoint.