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Apple'ın ''gizemli'' ürünü Bluetooth sertifikası aldı! Apple Silicon'lu Mac mi geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Apple'ın ARM tabanlı ilk MacBook'u sızdırılmış olabilir. Zira Apple'ın B2002 kod numaralı bir kişisel bilgisayarının Bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Bu Bluetooth sertifikası iddialara göre Apple Silicon işlemcili MacBook modeline ait.

Apple'ın ''gizemli'' ürünü Bluetooth sertifikası aldı! Apple Silicon'lu Mac mi geliyor?

Apple Silicon tabanlı Mac modelleri için bekleyiş sürüyor. Apple'ın ilk olarak haziran ayında düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde bahsettiği ARM tabanlı Apple işlemciye sahip Mac'ler için Apple tarafından gelmiş herhangi bir resmi duyuru ise yok. Ancak ortaya çıkan bazı bilgilere bakılırsa 'gizemli'' iddialar söz konusu.

APPLE'IN GİZEMLİ KİŞİSEL BİLGİSAYARI ORTAYA ÇIKTI

MacRumors'un haberine göre, Apple'a ait gizemli bir kişisel bilgisayarının Bluetooth sertifikası göründü. B2002 kod adına sahip olan ve TBD olarak isimlendirilen ürünün şirketi kısmında Apple'ın adı, ürünün websitesi kısmında ise Apple'ın resmi sitesi yer alıyor. Burada ürünün kişisel bilgisayar olarak sınıflandırılması, bize yeni bir Mac veya yeni bir iPad'in gelebileceği konusunda şüpheye düşürüyor. Zira Apple, iPad ve Mac modellerini kişisel bilgisayar kategorisinde sınıflandırıyor. Ayrıca sertifika, ülkemizde de satışa sunulan yeni iPad Air'e ait olabilir deniliyor. Fakat bu noktada tahminler iPad'ten yana değil.

Apple bluetooth sertifikası

APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MAC SONUNDA GELİYOR MU?

Bahsettiğimiz üzere yaklaşık 4 aydır Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarlar konusunda önemli bir gelişme yaşanmadı. Ancak bu bilgisayarların yakın bir zamanda tanıtılacağı öngörülüyor. Bu yüzden Bluetooth sertifikası gözüken cihazın Apple Silicon'lu bir Mac modeli olduğu konusunda yaygın bir görüş bulunuyor. Apple analizleriyle tanınan Jon Prosser da Apple'ın 17 Kasım tarihinde Apple Silicon işlemcili Mac modelleri için özel bir etkinlik düzenleyeceğini iddia ediyor. Bakalım 17 Kasım için Apple böyle bir etkinlik duyurusu yapacak mı?

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