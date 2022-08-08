Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının fiyatı için çarpıcı iddia! Cepleri yakabilir

Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının fiyatı ve özellikleri hakkında pek çok iddia var. Bu iddiaların en bileneni, başlığın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) dünyasını bir araya getireceği yönünde olanı. Facebook ve Microsoft gibi firmaların yakından takip ettiği bu alanlar, aslında Apple için de alışılmadık bir alan değil. Zira teknoloji devi, artırılmış gerçeklik konusunda bir süredir çalışmalar yapıyor. Şimdi ise şirketin yönetim kurulunun dahi test ettiği söylenen karma gerçeklik başlığıyla ilgili yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilerle, yeni AR/VR başlığın gelecek yılın başında piyasaya sürülebileceği, ancak cepleri yakabileceği öne sürüldü.

"DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ ÜRÜNÜ"

Gizmochina'nın haberine göre bilgiler, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo, Tianfeng International Securities'den ayrıldığına dair söylentileri reddederken paylaştığı en son raporunda, Cupertino merkezli devin "iPhone'dan sonraki devrim niteliğindeki tüketici elektroniği ürününü" gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığını iddia etti.

KUO'YA GÖRE APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞININ FİYATI

Görünüşe bakılırsa hem artırılmış gerçeklik (AR) hem de sanal gerçeklik (VR) işlevselliği sunacak karma gerçeklik başlığı, aynı zamanda oldukça pahalı olacak. Kuo'nun raporuna göre 2.000 ila 2.500 dolar arasında yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

Ayrıca analist, Apple imzalı karma gerçeklik başlığının Ocak 2023 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini de sözlerine ekledi.

2025'İN BAŞLARINDA...

Kuo'nun sözlerine bakılırsa, cepleri yakacak karma gerçeklik cihazı, markanın üzerinde çalıştığı tek başlık da değil. Çünkü Kuo, Apple'ın AR'ye özel bir başlık da piyasaya süreceğini iddia etti. Bunun dışında, şirket görünüşe göre 2025'in başlarında başlıkların uygun fiyatlı versiyonunu da piyasaya sürecek.

