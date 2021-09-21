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Apple’ın ilk katlanır iPhone’undan haber var!

21.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör uzmanlarına göre Apple, üst ve alt kenarları birleşen iki tür katlanabilir ekran üzerinde çalışıyor. 

Apple’ın ilk katlanır iPhone’undan haber var!

Apple ve Samsung’un yaklaşmakta olan katlanabilir bir OLED panelini birlikte geliştirdiği söyleniyor. Panelin, 7.5 inçlik katlanır bir ekran paneli olduğu belirtiliyor. Apple’ın ilk katlanır iPhone’unun kapaklı bir akıllı telefon olması bekleniyor.

"APPLE, BİR SÜRE PAZARA LİDERLİK EDEMEYECEK"

Pazar araştırma şirketi DSCC’nin araştırmasına göre, Samsung Electronics’in katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payının yüzde 87 olması bekleniyor. Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun lansmanından sonra bile yüzde 75’in altına düşmesi pek olası değil. Bir endüstri kaynağına göre, “Pazar Samsung Electronics tarafından yönetilirken ve Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin bu tür ürünleri piyasaya sürmesiyle Apple, bir süre katlanabilir akıllı telefon pazarına liderlik edemeyecek.”

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2023'TE GELMESİ BEKLENİYOR

Daha önce Ming-Chi Kuo, katlanabilir iPhone için bir 2023'ü işaret etti, ancak “proje henüz resmi olarak başlamadı”. Bu da ertelenebilecekleri veya çok beklenen AirPower gibi rafa kaldırılabilecekleri anlamına gelebilir. Katlanan iPhone’un daha çok iPad benzeri bir cihaz olması bekleniyor ve katlandığında 7,5-8 inç boyutunda olacak. 

Counterpoint Research and Strategy Analytics’in yakın tarihli bir araştırmasına göre, katlanabilir akıllı telefonların pazar büyüklüğünün 2023’te 90 milyon adede ve 2025’te 100 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, katlanabilirlerin akıllı telefon endüstrisinde bir sonraki büyük şey olacağını gösteriyor.

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Apple
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