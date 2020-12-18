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Apple’ın iOS 14.3 ile gizlilik atılımları dikkat çekti

18.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Apple’ın iOS 14.3 ile gizlilik atılımları dikkat çekti

Apple, iOS 14.3 sonrası gizlilik konusundaki davranışlarını değiştirmiş ve daha katı bir politikaya geçiş yapmıştı. Apple bugün ise Facebook’un karşı çıktığı gizlilik değişikliklerine yönelik eleştirilerine “kullanıcılarının yanında olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

Facebook, kullanıcıların uygulamaların kendileri hakkında veri toplamasına izin vermelerini gerektirecek gelecekteki bir iOS güncellemesinden önce Apple’ı eleştirmişti.

Facebook, Apple’a karşı bir açıklama yaptı ve değişikliklerin “işletmelerin kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlama ve müşterilerine etkili bir şekilde ulaşma becerilerini sınırlayacağını” iddia etti. Facebook’un bu iddiasına Apple’dan cevap geldi.

'YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRMESİNİ GEREKTİRMEZ'

Apple; “Bunun kullanıcılarımız için basit bir ayağa kalkma meselesi olduğuna inanıyoruz. Kullanıcılar, verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulamalar ve web siteleri arasında paylaşıldığını bilmeli ve buna izin verip vermeme seçeneğine sahip olmalıdır. iOS 14’teki Uygulama İzleme Şeffaflığı, Facebook’un kullanıcıları izleme ve hedefli reklam oluşturma yaklaşımını değiştirmesini gerektirmez, yalnızca kullanıcılara bir seçenek sunmasını gerektirir.” ifadelerini kullandı.

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iOS 14.4 İLE HER ŞEY DEĞİŞECEK

Önümüzdeki yılın başlarına kadar uygulamaların kullanıcılardan izin alması gerekmeyecek. iOS 14.4 güncellemesi ile birlikte uygulamalar iPhone ve iPad’de artık kullanıcılar izin vermediği sürece veri toplayamayacak. Apple gizlilik konusunda yoluna emin adımlar ile ilerlerken Facebook ve Google’ın gelirleri düşüyor.

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