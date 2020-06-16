Apple'ın iOS 14'ü tanıtacağı WWDC 2020'ye Türkiye'den 6 genç katılacak!

Apple WWDC 2020 etkinliğini her yıl dünyanın dört bir yanında geliştiricileri bir araya getirerek gerçekleştiriyordu. Ancak koronavirüs Apple'ın iOS 14'ü tanıtacağı bu büyük etkinliği de vurdu. Koronavirüs nedeniyle etkinliği online olarak düzenleme kararı alan Apple, etkinlik için davetiyeleri de bundan kısa bir zaman önce sahiplerine ulaştırmaya başladı. Burslu öğrencileri de etkinliğe katılmaları için davet eden Apple, bu yıl da öğrencilere davet yollamayı unutmadı. Bu öğrencilerden altısı ise Türkiye'dendi.

TÜRKİYE'DEN DAVET ALAN EN GENÇ ÜYE 15 YAŞINDA

Webrazzi'nin haberine göre, Apple altı Türk genci, WWDC 2020 etkinliği ne katılmaları için davet etti. Bu gençlerin her biri birer proje ile öne çıkıyor. Örneğin; etkinlik için davet alan en genç öğrenci olan 15 yaşındaki Mehmet Bertan Tarakçıoğlu ilkokuldan beri kodlama yaptığını söylüyor. Onun projesi ise Apple'ı deyim yerindeyse tam da kalbinden vurmuş gibi. Zira o, etkinlik online olarak düzenleneceği için kimsede yaka kartı olmayacağından dolayı, her insanın evlerinde kendi yaka kartını tasarlayabileceği bir yazılım projesi geliştirdi. WWDC Badge Creator adı verilen bu yazılım ile birlikte 15 yaşındaki Tarakçıoğlu Apple'dan davet aldı.