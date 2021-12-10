Apple'ın iOS 15 zaferi: Yüzde 60'a dayandı

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 15'i 2021 yılının haziran ayında resmi olarak duyurmuştu. Kullanıcılar, eylül ayında ise iOS 15'i cihazlarına yükleyebilmişti. Ancak iOS 15'in benimsenmesi konusunda Apple'ı mutlu edecek haberler gelmiyordu. Üçüncü taraf bir web sitesi olan Mixpanel, iOS 15'in kullanıcılar tarafından benimsenmesinin iOS 14'e göre daha yavaş olduğunu belirtmişti. Mixpanel şimdi ise yeni bir açıklama yaparak, iOS 15 hakkında elde ettiği son verileri paylaştı.

İŞTE iOS 15'İN BENİMSENME ORANI

Siteye göre, iOS 15'in benimsenme oranı yüzde 58.90 olarak tespit edildi. Böylece iOS 15'in benimsenme oranının yüzde 60'a dayandığı ortaya çıktı. iOS 14'nin oranı ise yüzde 36.58 olarak belirlendi. Kullanıcıların yüzde 4.52'sinin ise daha eski bir sürümde olduğu ifade edildi.

Aslında Apple, iOS sürümlerinin benimseme oranlarını yayınlıyor ancak bunu henüz iOS 15 için gerçekleştirmiş değil.

iOS 15, iOS 14 ile karşılaştırıldığında, Safari gibi yerleşik iOS uygulamalarına yönelik bildirimler ve güncellemeler üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamaya odaklanan nispeten mütevazı bir güncelleme olarak ifade ediliyor.

