Apple'ın iPhone 13 kutularından yine şarj aleti ve kulaklık çıkmadı, bir ülke hariç!

Apple iPhone 12 ailesini tanıtırken, aynı zamanda aldığı önemli bir kararı da açıkladı. Bu karar ile birlikte şirket, iPhone 12 kutularından şarj adaptörünü ve kulaklığı kaldırdı. Böylece kutuların boyutu küçüldü. Kutuların küçülmesiyle sevkiyatta da yerden tasarruf sağlayan Apple, bu kararından dolayı fazlasıyla eleştiri de aldı. Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından ise şirket, iPhone 13 ailesini tanıttı. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile de değişen bir şey olmadı ve Apple iPhone 13 kutularına da şarj adaptörü ve kulaklık koymadı. Ancak tıpkı iPhone 12 modellerinde de olduğu gibi bir ülkede satılan iPhone 13 modellerinin kutusundan kulaklık çıktı. Bu ülke; Fransa.

FRANSA'DAKİ iPHONE 13 KUTULARINDA KULAKLIK VAR

Fransa'da, 14 yaşından küçük çocukları elektromanyetik radyasyondan korumak için çıkartılmış bir yasa nedeniyle, dört iPhone 13 modelinin tümü hala kutudan EarPods kulaklıkla birlikte çıkıyor.

Apple'ın Fransa'daki web sitesi de iPhone 12 modellerinde olduğu gibi ülkede satılan tüm iPhone 13 modellerine Lightning konnektörlü EarPods'un dahil edildiğini doğruluyor. Peki EarPods kulaklık incelen iPhone kutusuna nasıl sığıyor?

İKİ KUTULU SİSTEM

Apple, Fransa'daki iPhone'ları iki kutu halinde hazırlıyor ve standart iPhone kutusu EarPods'u içeren daha büyük beyaz bir kutunun içinde geliyor. Yani incelen kutu, içinde EarPods'un olduğu başka büyük bir kutunun içinde geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, inceleyen kutuya bir kulaklık yerleştirmek pek de kolay değil.

Apple bu yüzden iki kutulu bir sistem düşünmüş.

