Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın uzun bir süredir AirPods Studio adı verilen kafa üstü kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün gelen sızıntılar Apple kafa üstü kulaklık modelinin geleceği de doğrulanmış oldu. AirPods Pro ile segmentindeki en iyi sesi sunan Apple, kafa üstü modeli ile studio kalitesinde bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

AİRPODS STUDİO ÇİFTE KULLANIM SUNACAK

Cupertinolu teknoloji devinin almış olduğu patente göre, Kulaklık dilerseniz kafanızın üzerinde dilerseniz de ensenizde kullanılabilecek. İçerisinde yer alan sensörler sayesinde ses dalgaları da pozisyona göre en iyi duruma getirilip sunulacak.

Aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak olan bu model, sadece iOS, iPadOS, macOS ve tvOS cihazları ile çalışacak. Sadece Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacak olan AirPods Studio, 3.5mm girişi ile kablolu olarak kullanma seçeneği sunmayacak.

Ses konusunda Beats kulaklıklar gibi bass odaklı olmayacak olan AirPods Studio daha dengeli bir yapıda olacak. Kristal ses kalitesinde bir deneyim sunması beklenen AirPods Studio’nun fiyatı maalesef ki biraz tuzlu olacak.