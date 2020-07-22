HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni kulaklığı için aldığı patent her şeyi gözler önüne seriyor.

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın uzun bir süredir AirPods Studio adı verilen kafa üstü kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün gelen sızıntılar Apple kafa üstü kulaklık modelinin geleceği de doğrulanmış oldu. AirPods Pro ile segmentindeki en iyi sesi sunan Apple, kafa üstü modeli ile studio kalitesinde bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

AİRPODS STUDİO ÇİFTE KULLANIM SUNACAK

Cupertinolu teknoloji devinin almış olduğu patente göre, Kulaklık dilerseniz kafanızın üzerinde dilerseniz de ensenizde kullanılabilecek. İçerisinde yer alan sensörler sayesinde ses dalgaları da pozisyona göre en iyi duruma getirilip sunulacak.

Aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak olan bu model, sadece iOS, iPadOS, macOS ve tvOS cihazları ile çalışacak. Sadece Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olacak olan AirPods Studio, 3.5mm girişi ile kablolu olarak kullanma seçeneği sunmayacak.

Ses konusunda Beats kulaklıklar gibi bass odaklı olmayacak olan AirPods Studio daha dengeli bir yapıda olacak. Kristal ses kalitesinde bir deneyim sunması beklenen AirPods Studio’nun fiyatı maalesef ki biraz tuzlu olacak.

İŞTE AİRPODS STUDİO'NUN MUHTEMEL FİYATI

Amerika’da 299 dolar veya 349 dolar gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulacak olan AirPods Studio, Türkiye’de ise vergiler ve kurlardan dolayı muhtemelen 3.000 TL bandını aşacak.

Kafaüstü ve akıllı bir çözüm isteyenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir model olacak olan AirPods Studio’nun, Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Nintendo Switch için yeni oyunlar yolda!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Google Chrome'a sevindiren yenilik!Google Chrome'a sevindiren yenilik!
Raşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisiRaşitizm: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Meet Gmail ile profesyonel bir uygulama olacak

Google uygulamasını profesyonelleştiriyor!

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Nubia uygun fiyatlı oyuncu telefonu için düğmeye bastı

Nubia'dan uygun fiyatlı oyuncu telefonu geliyor!

Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

Google Chrome'a sevindiren yenilik!

Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

Oppo Watch'ın fiyatı netleşti!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi!

Milyonlarca telefon değişecek! İşte listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.