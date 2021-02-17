Apple’ın kulaklık ve adaptör trendi hızla yayılıyor

Apple geçtiğimiz yıl gerçekleşen iPhone 12 etkinliğinde hayli radikal bir adıma imza attı. Cupertino merkezli şirket, artık satışa sunacağı iPhone modellerinden şarj aleti ve kulaklık çıkmayacağını açıkladı. Bu durum Apple’ın çevreci tutumuna bağlandı.

Açık konuşmak gerekirse, Apple aldığı bu karar muhtemelen iPhone müşterilerini çok fazla rahatsız etmeyecektir. Çünkü yeni bir iPhone alacak olanların çok büyük bir bölümünü eski iPhone kullanıcıları oluşturuyor. Böyle bir durumda zaten şarj ve kulaklık sıkıntısı da yaşanmayacaktır.

Fakat ya aynı şeyi Android üreticileri de uygulamaya koyarlarsa? Samsung Galaxy S21 ile böyle bir adım attı. Xiaomi de Samsung'a katıldı ve Çin'de Mi 11'in kutusundan şarj adaptörünü çıkardı. Peki ya diğer üreticiler?

TYPE-C BAĞLANTISI ÇARE OLUYOR

Malum artık günümüzde satışa sunulan akıllı telefonların büyük bir bölümünde type-c bağlantı arayüzü kullanılıyor.

Dolayısıyla Android tarafında farklı bir markaya geçseniz de şarj kablosu tarafında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.

Halihazırda uygun fiyata satılan modellerin büyük bir çoğunluğunun kutusundan zaten kulaklık çıkmıyor. Önümüzdeki dönemde Android tarafındaki bazı üreticilerden de Apple’ın adımına benzer adımlar gelmesi bekleniyor.