Apple'ın kurucusu: Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim!

Steve Wozniak Apple'ın inşasındaki en büyük isimlerden biri. Steve jobs'ın en yakın arkadaşı olan Steve Wozniak, günümüzde de çeşitli etkinliklere ve seyahatlere katılıyor. Wozniak yine böyle bir seyahate eşiyle katıldı. Ancak bu seyahat son zamanların en büyük salgın hastalıklarından biriyle mücadele eden bir ülkeye yapılmıştı, yani Çin'e.

STEVE WOZNİAK: KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ OLABİLİRİZ

Wozniak, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet'ler ile takipçilerini şoka uğrattı. Wozniak, Çin'e seyahat ettiklerini, geçtiğimiz ocak ayının başında da eşi Janet Hill ile birlikte Çin'den ABD'ye geri döndüklerini aktardı. Ülkelerine geldikten sonra eşi Janet Hill'in çok kötü bir şekilde öksürmeye başladığını itiraf eden başarılı mühendis, bu belirtiden yola çıkarak kendisinin ve eşi Janet'in ABD'de koronavirüse yakalanan ilk kişiler olabileceklerini düşünüyor. Fakat Wozniak'ın bu düşüncesi yanlış çıktı.

WOZNİAK'LARDA KORONAVİRÜSE RASTLANILDI MI?

Steve Wozniak'ın attığı tweet'te Swarm üzerinden yapılmış bir yer bildirimi yer alıyor. Bildirimi yapılan yer Santa Clara'da yer alan West Coast Spor Enstitüsü'nü gösteriyor. Yani Wozniak ve eşi enstitüde muayene edilmiş durumda ve anlaşılan korkulacak bir durum yok. Ayrıca bu tweet'in peşine düşen USA Today muhabiri Jessica Guynn da bunu doğruluyor. Zira, USA Today muhabiri Guynn, Wozniak'ın eşinin basit bir sinüs enfeksiyonu yaşadığını, Wozniak'ın koronavirüs olabiliriz açıklamasının ise sadece bir şaka olduğunu belirten bir tweet paylaştı.

