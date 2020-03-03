HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın kurucusu: Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim!

Apple'ın kurucusu: Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Apple'ın kurucu ortağı ve Steve Jobs'ın en iyi arkadaşı Steve Wozniak, kişisel Twitter hesabından şoke eden bir paylaşım yaptı. Wozniak, koronavirüs salgını başlamadan hemen önce Çin'e gittiğini itiraf ederek ''koronavirüs'e yakalanmış olabilirim'' dedi.

Apple'ın kurucusu: Koronavirüs'e yakalanmış olabilirim!

Steve Wozniak Apple'ın inşasındaki en büyük isimlerden biri. Steve jobs'ın en yakın arkadaşı olan Steve Wozniak, günümüzde de çeşitli etkinliklere ve seyahatlere katılıyor. Wozniak yine böyle bir seyahate eşiyle katıldı. Ancak bu seyahat son zamanların en büyük salgın hastalıklarından biriyle mücadele eden bir ülkeye yapılmıştı, yani Çin'e.

STEVE WOZNİAK: KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ OLABİLİRİZ

Wozniak, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet'ler ile takipçilerini şoka uğrattı. Wozniak, Çin'e seyahat ettiklerini, geçtiğimiz ocak ayının başında da eşi Janet Hill ile birlikte Çin'den ABD'ye geri döndüklerini aktardı. Ülkelerine geldikten sonra eşi Janet Hill'in çok kötü bir şekilde öksürmeye başladığını itiraf eden başarılı mühendis, bu belirtiden yola çıkarak kendisinin ve eşi Janet'in ABD'de koronavirüse yakalanan ilk kişiler olabileceklerini düşünüyor. Fakat Wozniak'ın bu düşüncesi yanlış çıktı.

Steve Wozniak

WOZNİAK'LARDA KORONAVİRÜSE RASTLANILDI MI?

Steve Wozniak'ın attığı tweet'te Swarm üzerinden yapılmış bir yer bildirimi yer alıyor. Bildirimi yapılan yer Santa Clara'da yer alan West Coast Spor Enstitüsü'nü gösteriyor. Yani Wozniak ve eşi enstitüde muayene edilmiş durumda ve anlaşılan korkulacak bir durum yok. Ayrıca bu tweet'in peşine düşen USA Today muhabiri Jessica Guynn da bunu doğruluyor. Zira, USA Today muhabiri Guynn, Wozniak'ın eşinin basit bir sinüs enfeksiyonu yaşadığını, Wozniak'ın koronavirüs olabiliriz açıklamasının ise sadece bir şaka olduğunu belirten bir tweet paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Death Stranding PC'ye haziran ayında geliyor!Death Stranding PC'ye haziran ayında geliyor!
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Apple Steve Wozniak koronavirüs koronavirüs salgını Twitter Jessica Guynn

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Diğer Haberler
Koronavirüs engel olamadı: 2020 Avrupa'da yılın otomobili belirlendi!

2020 Avrupa'da yılın otomobili belli oldu! Büyük sürpriz var

TikTok'tan kullanıcı güvenliği için atılacak adımlar!

TikTok'tan kullanıcı güvenliği için atılacak adımlar!

Half-Life: Alyx'ten 3 yeni oynanış videosu!

Half-Life: Alyx'ten 3 yeni oynanış videosu!

Death Stranding PC'ye haziran ayında geliyor!

Death Stranding PC'ye haziran ayında geliyor!

Redmi’den sevindiren açıklama: Redmi Note 9 geliyor!

Redmi’den sevindiren açıklama!

Huawei yine şaşırttı

Huawei yine şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.