HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın M1 Ultra'sı Nvidia RTX 3090'ı geride bırakamadı! Halbuki tam tersi bekleniyordu

Apple'ın M1 Ultra'sı Nvidia RTX 3090'ı geride bırakamadı! Halbuki tam tersi bekleniyordu

18.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, en güçlü Apple Silicon işlemcisi M1 Ultra'nın tanıtımını Intel'in en iyi işlemcisini veya Nvidia'nın RTX 3090 ekran kartını geride bırakabileceğini gösteren tablolar ile gerçekleştirmişti. Ancak yapılan testte M1 Ultra'nın beklentilerin tam tersine Nvidia RTX 3090'ı geçemediği iddia edildi.

Apple'ın M1 Ultra'sı Nvidia RTX 3090'ı geride bırakamadı! Halbuki tam tersi bekleniyordu

Apple, Mac Studio'da kullanılan ve şirketin şimdiye kadarki en güçlü Apple Silicon işlemcisi olan M1 Ultra'yı 8 Mart'ta düzenlenen "Peek Performance" etkinliğinde tanıtmıştı. Apple işlemcisi için Intel'in en iyi işlemcisini veya Nvidia'nın RTX 3090 GPU'sunu geride bırakabileceğini gösteren tablolar kullandı. Apple burada direkt Nvidia RTX 3090'ın adını vermedi ancak "en üst düzey harici GPU" dedi.

DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERMEDİ

Apple'ın iddialarına ve tablolarına rağmen, yeni M1 Ultra yongasının internet sitesi The Verge tarafından gerçekleştirilen benchmark testine göre ham GPU performansı açısından Nvidia'nın RTX 3090'ından daha iyi performans gösteremediği ileri sürüldü.

Apple-M1-Ultra-gpu-performance-01

Sitenin Geekbench 5 grafik testlerini kullanarak M1 Ultra'yı Nvidia RTX 3090 ile karşılaştırmaya karar verdiği ve bu çipin tam güçte çalıştırıldığında Nvidia'nın çipiyle eşleşemediği iddia edildi.

Sitenin iddiasına göre Mac Studio, 16 çekirdekli Mac Pro'yu geride bıraktı ancak performansı RTX 3090'ın yaklaşık yarısı kadar oldu.

Herkesin gözü bu etkinlikteydi: Apple yeni ürünlerini tanıttı! Yeni iPhone SE, yeni iPad Air ve daha fazlası...Herkesin gözü bu etkinlikteydi: Apple yeni ürünlerini tanıttı! Yeni iPhone SE, yeni iPad Air ve daha fazlası...

Apple-M1-Ultra-hero-220308

Şimdi, bu test sonucuna ve ortaya konulan argümanlara karşı Apple'ın söyleyecekleri merakla bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk yine gündemde! En çok indirilen ona ait!Elon Musk yine gündemde! En çok indirilen ona ait!
Bugün hangi illerde okullar tatil?Bugün hangi illerde okullar tatil?
Putin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklamaPutin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
Apple Nvidia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.