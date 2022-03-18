Apple'ın M1 Ultra'sı Nvidia RTX 3090'ı geride bırakamadı! Halbuki tam tersi bekleniyordu

Apple, Mac Studio'da kullanılan ve şirketin şimdiye kadarki en güçlü Apple Silicon işlemcisi olan M1 Ultra'yı 8 Mart'ta düzenlenen "Peek Performance" etkinliğinde tanıtmıştı. Apple işlemcisi için Intel'in en iyi işlemcisini veya Nvidia'nın RTX 3090 GPU'sunu geride bırakabileceğini gösteren tablolar kullandı. Apple burada direkt Nvidia RTX 3090'ın adını vermedi ancak "en üst düzey harici GPU" dedi.

DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERMEDİ

Apple'ın iddialarına ve tablolarına rağmen, yeni M1 Ultra yongasının internet sitesi The Verge tarafından gerçekleştirilen benchmark testine göre ham GPU performansı açısından Nvidia'nın RTX 3090'ından daha iyi performans gösteremediği ileri sürüldü.

Sitenin Geekbench 5 grafik testlerini kullanarak M1 Ultra'yı Nvidia RTX 3090 ile karşılaştırmaya karar verdiği ve bu çipin tam güçte çalıştırıldığında Nvidia'nın çipiyle eşleşemediği iddia edildi.

Sitenin iddiasına göre Mac Studio, 16 çekirdekli Mac Pro'yu geride bıraktı ancak performansı RTX 3090'ın yaklaşık yarısı kadar oldu.

Şimdi, bu test sonucuna ve ortaya konulan argümanlara karşı Apple'ın söyleyecekleri merakla bekleniyor.

