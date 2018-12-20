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Apple’ın Netflix benzeri servisi 2019’da gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

Katı fiyat politikasından ötürü iPhone satışları düşüşe geçen Apple, hizmet servisleriyle oluşan gelir açığını kapatmak istiyor. Bunun için de Netflix benzeri bir video servisinin kullanıma sunulması gündemde.

Apple’ın Netflix benzeri servisi 2019’da gelecek

Son dönemde Apple’da işler pek de yolunda gitmiyor. Cupertino merkezli şirketin uyguladığı katı fiyat politikasından ötürü pek çok pazarda yeni iPhone modelleri dibi görmüş durumda. Ucuz olacağı söylenen iPhone XR’ın da beklentilerin üzerinde bir etiketle satışa sunulması, kullanıcıların bu telefona beklenen ilgiyi göstermemesine neden oldu.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yüksek fiyatlarından ödün vermek istemeyen Apple, hizmet servisleri tarafındaki gelirleriyle denge kurmaya çalışacak.

Hali hazırda Apple Music sayesinde belli bir başarı yakalanmış durumda. Fakat Cupertino merkezli şirket Netflix benzeri bir video servisiyle bu başarısını katlamak istiyor.

Sızdırılan son bilgilere göre Apple’ın video servisi 2019’un ilk çeyreğinde kullanıma girecek. Cupertino merkezli şirket bu video servisi için şimdiden bazı yapımcılarla irtibata geçmiş durumda. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde.

Elbette Apple’ın video servisi tarafında direkt olarak başarılı olması pek de mümkün değil. Sonuçta söz konusu müzik olduğunda var olan parçaları müşterilere sunmak yeterli olmuştu. Fakat video servisi söz konusu olduğunda, var olan içeriklerden ziyade orijinal içerikler de çok fazla önem taşıyor.

Bu hususta Amazon Prime ve Netflix’in hayli sağlam işlere imza attıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Apple’ın yeni gireceği bu pazarda öyle büyük bir beklentiye girmesi, hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Netflix teknoloji

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