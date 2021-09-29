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Apple'ın OLED iPad'inden kötü haber! Askıya alındı

29.09.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 10.86 inçlik ve 12.9 inçlik olmak üzere iki OLED iPad geliştirdiği hakkında çokça söylentiler var. Ancak son gelen bir iddiaya göre, 10.86 inçlik OLED ekranlı iPad modelinin geliştirilme süreci durduruldu. Peki neden?

Apple'ın OLED iPad'inden kötü haber! Askıya alındı

Apple'ın OLED'li ilk iPad'inin en erken önümüzdeki yıl içinde görücüye çıkması bekleniyor. Hal böyle olunca, yeni iPad modeli için söylentiler ise dur durak bilmiyor. Cupertino merkezli şirketin 10.86 inçlik ve 12.9 inçlik OLED iPad modelleri geliştirdiği söyleniyor. Fakat son söylentilerden biri, OLED iPad konusunda kötü bir habere işaret ediyor.

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KÜÇÜK EKRANLI OLED iPAD DURDURULDU

Güney Kore merkezli bir haberdeki iddialara göre, daha küçük ekranlı 10.86 inçlik OLED iPad modelinin geliştirilme süreci askıya alındı. Kısaca özetlemek gerekirse iddia aşamasındaki bu durum, Apple'ın üretimi gerçekleştirecek Samsung'tan, kullanılacak OLED ekranın yapısına ilişkin talebinden kaynaklandı.

OLED iPad

Söylendiği kadarıyla bu talep, ek ekipman gerektirdiğinden seri üretimde önemli bir gecikmeye neden oldu.

Apple'ın istediği yapının OLED panellerin ömrünü uzattığı ve önemli ölçüde daha yüksek parlaklık elde edilmesini sağladığı bildiriliyor.

Ancak daha büyük ekranlı OLED iPad için umutlar tükenmiş değil.

BÜYÜK EKRANLI OLED iPAD YOLDA

Tüm bunlara rağmen daha büyük 12.9 inçlik OLED iPad'in geleceği söyleniyor.

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Kaynaklar, tabletin 2023 veya 2024'te çıkması gerektiğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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