Apple'ın parlatma bezi fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurusunu yaptığı 18 Ekim etkinliğini dün akşam gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk olarak Apple Music Voice Plan ve yeni renklerle güncellenen HomePod Mini sahne aldı. HomePod Mini'nin ardından ise Apple uzun bir süredir beklenen yeni AirPods modeli, AirPods 3'ü sahneye çıkardı. AirPods 3 sonrası, ARM tabanlı yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler tanıtıldı.

Yeni işlemcilerini duyuran Apple, daha sonra yeniden tasarlanan ve iPhone'larda olduğu gibi bir çentiğe sahip olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini görücüye çıkardı. Ancak etkinlikte tanıtılmayan ama etkinlik sonrası Apple'ın online Türkiye mağazasına eklenen bir başka yeni ürün daha vardı; Apple parlatma bezi.

APPLE PARLATMA BEZİ ÇIKARDI

Apple parlatma bezi, üzerinde Apple logosu bulunan ve Apple ekranlarını temizlemeye yarayan bir bez.

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadeleri kullanıyor:

"Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler."

İŞTE APPLE'IN PARLATMA BEZİNİN ŞAŞIRTAN FİYATI

Apple Parlatma Bezi'nin fiyatını ise 199 TL olarak belirledi ve bu fiyat birçok kişinin dikkatini çekti.

Parlatma bezi yurt dışında ise 19 dolarlık bir fiyata sahip.

